Британской Lister предложили заняться постройкой трехдверного Range Rover

Британская Lister Motor Co., специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, получила предложение от Jaguar Land Rover о продаже производственного оборудования для постройки трехдверного Range Rover. Ультрароскошный Range Rover SV Coupe собирались выпустить тиражом 999 экземпляров, но из-за рекордных убытков от него решили отказаться.

По данным Autocar, глава Lister Лоуренс Уиттейкер назвал предложение «заманчивым», но считает, что основное внимание компания должна уделить выпуску новых продуктов. Речь идет о спорткаре New Knobby — современной версии культового спидстера Knobbly из 50-х.

Ранее о постройке трехдверного Range Rover заявила лондонская дизайн-студия Niels van Roij Design. Ее специалисты уже начали сборку первого экземпляра внедорожника, который получит другую решетку радиатора и элементы декора в стиле серийного Range Rover SV Coupe с шильдиками Niels van Roij Design.

Трехдверный Range Rover SV Coupe дебютировал в прошлом году на Женевском автосалоне. Его планировали выпустить ограниченным тиражом 999 экземпляров и продавать по цене 240 000 фунтов стерлингов. Позднее из-за рекордных убытков и сокращения спроса на люксовые автомобили в Китае компания решила не запускать модель в серию.

Б\У Range Rover за миллион: на что придётся тратить деньги

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