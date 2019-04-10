О дивный новый мир!

Как автожурналист открыл для себя вселенную автохимии

Не так давно я стал обладателем очень прецизионного автомобиля британского производства. Название модели вам хорошо знакомо: начинается на «Д», заканчивается на «искавери 4». Да, тот самый, с лотерейным дизельным мотором TDV6, нередко страдающим от переломов коленвала. В моём автопарке есть ещё «Мерседес W124», и, собственно, за последние пять лет всё, что ломалось в «немце», — это задний левый брызговик и старый оригинальный аккумулятор. Больше с ним проблем не было: он просто ездит и делает это так, что многие современные бизнес-седаны от зависти смогут лишь жалостно посвистывать турбинами.

Кроме того, по роду деятельности, под самым мягким местом всегда есть что-то из новинок автопрома. Нет, я не хвастаюсь. Я ввожу в курс: до недавнего времени необходимости в чётком анализе и подборе масел, жидкостей и прочих химических субстанций у меня не было. Всё моё общение с отделами магазинов, торгующими автохимией, сводилось к паре случаев покупки масла «на долив». Да, в BMW.

И вот в начале 2019 года я остался один на один с LRD4 2009 года выпуска. Не буду вдаваться в подробности, как я дошёл до этого выбора. Это была по большей части импульсивная покупка, потому что подвернулся экземпляр с хорошей историей, одним владельцем, смешным пробегом в 87 тысяч километров (на минуточку — за девять лет!) и за разумные деньги. Машину проверяли несколько раз при помощи всевозможных сканеров, вешали на подъёмник, катали в радиусе нескольких километров от места продажи — и всё для того, чтобы я убедился в том, что D4 мне остро необходим.

Спустя три месяца владения я могу сказать точно: нет, не жалею, ибо «Диско» прекрасен. И как автомобиль, и как внедорожник, и как социальный элемент: он познакомил меня с массой интереснейших людей, научил меня думать, анализировать, даже иногда считать, а этого гуманитарии боятся как огня. А ещё открыл для меня целый параллельный мир, который вероломно скрывал «Мерседес», — мир моторных масел всех мастей, трансмиссионных жидкостей, допусков и сертификатов, вязкостей и гидрокрекинга… Могу продолжать ещё долго.

А ведь начиналось всё безобидно: сразу после покупки я сделал ТО с заменой масла в моторе. Залил, разумеется, тот артикул, который был заготовлен у дилера. О чем вскользь упомянул в профильном чатике дисководов — и не зря! Оказывается, все, кто верят рекомендациям Land Rover и льют в дизельный 2,7 фирменное масло 5W-30, даже не подозревают, что сами приближают роковой момент «перелома колена» или проворота вкладышей. Во имя Рудольфа нашего Дизеля вязкость должна быть больше. Лучше всего, конечно, пять… W-30, причём чистой синтетики, а если она на основе «ПАО и эстеров», то совсем хорошо.

И пусть вас не смущает мой тон: я действительно верю, что хорошее масло может продлить жизнь моему скромному турбодизелю и избавить меня от дорогостоящей замены шорт-блока в сборе. Прошла всего пара месяцев, а я уже спокойно фильтрую масла по допускам и рецептуре. ТО, грядущее в ближайший месяц, будет началом здоровой диеты моего Discovery, который, надеюсь, ещё не растерял и половины ресурса. Но стоило мне выбрать производителя, тип и вязкость, как великий Гугл подсунул мне видео про присадку к маслу с некими волшебными «фуллеренами». Мол, оно и детали смазывает, и трение уменьшает, и нагрузку на турбину снижает. Первая реакция была примерно такой: «Да брехня всё это!» Но, что называется, зерно сомнения таки было подсажено в мой разум, ещё неокрепший со времён наплыва данных о вязкостях и эстерах.

Правда, рекламная кампания с ныне бывшим «зэком» с площадки на Воробьёвых горах поначалу доверия этому «эликсиру молодости» не прибавляла. Но любопытство взяло верх: я начал сканировать всевозможные форумы. А там — чудеса в решете! И звук двигателя стал мягче, и расход топлива меньше, а особо удачливые испытатели рапортовали о прозрачности слитого масла, которое «совсем не угорает» после добавления в горловину этой мерзко пахнущей жижи. Не знаю, сколько бы я мог продолжать скептически прочёсывать просторы Рунета, если бы не очередной его величество случай: контекстная реклама радостно просигналила, что на одной крупной онлайн-площадке только один день распродажа именно этой жижи из серии «купи три по цене четырёх и получи четвёртую в подарок». «Дайте две!» — закричал я и с испуга заказал её и ещё какой-то российский концентрат модификатора трения с молибденом, на обложке которого нарисована «ГАЗель».

И вот пару дней назад я получил заказ и безотлагательно залил один флакон заморской гадости прямо в масло. Завёл мотор и стал ждать чуда. А оно не торопилось. Снова обратился к профильным форумам: эффект должен проявиться через 70–100 км пробега. Окей, Гугл! Поехали в гипермаркет в область, как раз прохватим по трассе с равномерной нагрузкой на коленвал. И знаете, это случилось. Пока я ехал, мне позвонил коллега, мы минут двадцать обсуждали следующий номер журнала, а когда я повесил трубку, заметил: в салоне тише, чем обычно. Ощутимо тише. Клянусь своей треуголкой!

Пока итог следующий: звук мотора стал мягче, почти исчез типичный тракторный треск. «Автомат» стал переключать передачи совсем незаметно. Если раньше в плотном трафике иногда чувствовались лёгкие «пинки», теперь их нет. Двигатель стал как-то охотнее набирать обороты, а после остановки, при глушении, исчезла вибрация. Теперь все шесть горшков просто затихают, без привычной финальной судороги.

Весь вечер в голове крутится только один вопрос: а что, так можно было? Выходит, даже покупая самое дорогое моторное масло, мы получаем всего лишь базовый, далеко не оптимальный продукт. А присадки могут помочь нам подстроить свойства автохимии под каждый отдельный случай. Кто-то сейчас скажет, мол, открыл Америку, тоже мне… Действительно, для меня этот опыт стал неожиданным и, пожалуй, судьбоносным. Похоже, в ближайшие годы моему D4 суждено, как и мне, плотно поработать с новыми продуктами.

Текст и фото Евгений Липовицкий