BERKUT качает!

Торговая марка BERKUT выпустила две новинки в линейке SMART POWER. Это мощные электрические помпы SP-2030ep и SP-3030ep для перекачки топлива и других технических жидкостей. Главной особенностью новинок является наличие cпециального телескопического раздвижного штока, который даёт возможность работать с ёмкостями и бочками различной высоты.

Модели обладают повышенной производительностью и оборудованы высококачественным резиновым шлангом с заправочным пистолетом. Рычаг пистолета позволяет управлять помпой при помощи простого нажатия. Помпы подключаются к батарее 12 Вольт при помощи специального кабеля с зажимными контактами, либо к сети 220 Вольт через блок питания.

В комплект также входит набор резьбовых адаптеров для различных типов горловин. Кроме того, модель SP-3030EP снабжена специальным электронным расходомером (счетчиком) для контроля количества отпущенной жидкости.