Новый Transporter 6.1 на выставке BAUMA 2019

Через полтора месяца после представления пассажирской версии, Volkswagen T6.1 дебютировал в версии фургона. Речь идет о Транспортере, премьере которого только что официально состоялась на выставке Bauma 2019 в Мюнхене.

Чем Volkswagen Transporter T6.1 отличается на фоне прежнего T6?

Среди новинок у нас есть совершенно новая приборная панель, более элегантная передняя часть кузова и целый набор новых электронных и мультимедийных систем. Такие системы как считывание дорожных знаков, а также система дистанционной связи с встроенной картой eSIM.

Есть также некоторые незначительные изменения, которые могут повлиять на повседневную практичность. Например, на сиденье водителя теперь можно найти розетку 230V. Под сиденьем пассажиров находится тайник с замком. Кроме того, отсек для хранения под сиденьем может обеспечить расширение грузового пространства, позволяя перевозить длинные предметы.

Под капотом может работать турбодизель 2.0 TDI, либо полностью электрический двигатель. Первая из этих единиц предложит 89, 109, 148 или 196 л.с. и этот агрегат скорее всего не нужно не кому представлять, его все знают. Второй агрегат развивает 111 л.с., предлагая проехать на одном заряде до 400 километров.

Стоит также упомянуть о стандартном оборудовании, предусмотренным для базовых версий. Ведь многие люди будут покупать именно такие автомобили. В базовых версиях вы найдете электрические стеклоподъемники, центральный замок, подогрев и электрически управляемые наружные зеркала, передние фары на лампах H7, заводское радио, а также систему Bluetooth.

Volkswagen готовит к премьере новый электро-кроссовер

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