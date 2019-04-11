Сроки появления нового Suzuki Jimny в России

Появление на российском рынке нового и очень ожидаемого внедорожника Suzuki Jimny было обещано сначала на март, потом на неопределенный более поздний период. Теперь уже известны более точные сроки и даже некоторые подробности.

Итак, совершенно новый Suzuki Jimny появится на площадках российских дилеров осенью 2019 года. Это следует из официального заявления генерального директора «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юты.

Глава представительства при этом подчеркнул, что продажи Jimny в России вовсе не задерживаются, он прибудет в свой срок, ведь его основное предназначение – бороздить внедорожные просторы в тяжелых осенне-зимние внедорожных условиях.

Хотя и заметил, что внедорожник станет более адаптированным для использования в городских условиях, так что компания рассчитывает на расширение аудитории этой модели.

Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка. Обещано при этом, что ценник будет максимально конкурентным для рынка и комфортным для потребителей.

Отметим, что новый Suzuki Jimny не только изрядно преобразился внешне, но также претерпел серьезные изменения и его «внутренний мир». Компактный внедорожник будет предлагаться у нас с 1,5-литровым бензиновым атмосферником с отдачей 102 л.с. и 130 Нм. Несмотря на такой же рабочий объем, как у предшественника, это полностью новый двигатель — он стал компактнее и на 15% легче, а также дает более высокие тяговые показатели во всем рабочем диапазоне, включая важные для бездорожья «низы». Агрегат будет стандартно сочетаться с 5-ступенчатой механической КПП, а в опциональном порядке — 4-диапазонным автоматом.

Систему полного привода Allgrip Pro AWD с понижающей передачей новый Jimny получит по умолчанию. Вместо кнопки «раздатка» теперь управляется рычагом. Кроме того, внедорожнику добавили еще и систему трекшн-контроля, которая умеет подтормаживать буксующие колеса — «Джимнику» теперь не страшны диагональные вывешивания.

Заметки дядюшки Скруджа. Реальный расход Suzuki Jimny

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