  • Сегодня: Четверг, Апрель 11, 2019
 
 
Дилер-клуб   11 апреля 2019   

Пришел апрель – самое время менять резину! Mitsubishi INCHCAPE ждет вас

Весна – время перемен и обновления, и не только для вас, но и для вашего автомобиля Mitsubishi. Снег уже давно растаял, на градуснике держится уверенный плюс – самое время «переобувать» свой автомобиль.

 

Любому автолюбителю известно, что качественно выполненный шиномонтаж продлит жизнь ходовой части автомобиля, обеспечит общий комфорт от езды и безопасность эксплуатации автомобиля!

 

Специально для вас Mitsubishi INCHCAPE  приготовил специальное предложение на сезонный шиномонтаж  и сход-развал всего за 3 600 рублей.

Запишитесь прямо сейчас на сервис через удобную форму! А все интересующие подробности вы можете уточнить у наших специалистов сервисного обслуживанию по телефону +7 495 407 0264

Заказать обратный звонок

 

Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru 

 

 

* Срок действия акции до 30.04.2019 г. Предложение распространяется на все модели автомобилей марки Mitsubishi, вне зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера Inchcape Mitsubishi (ООО «Инчкейп Холдинг») и по телефону +7 (495) 407-02-64. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу