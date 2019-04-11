Пришел апрель – самое время менять резину! Mitsubishi INCHCAPE ждет вас

Весна – время перемен и обновления, и не только для вас, но и для вашего автомобиля Mitsubishi . Снег уже давно растаял, на градуснике держится уверенный плюс – самое время «переобувать» свой автомобиль.

Любому автолюбителю известно, что качественно выполненный шиномонтаж продлит жизнь ходовой части автомобиля, обеспечит общий комфорт от езды и безопасность эксплуатации автомобиля!

Специально для вас Mitsubishi INCHCAPE приготовил специальное предложение на сезонный шиномонтаж и сход-развал всего за 3 600 рублей.

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Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru

* Срок действия акции до 30.04.2019 г. Предложение распространяется на все модели автомобилей марки Mitsubishi, вне зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера Inchcape Mitsubishi (ООО «Инчкейп Холдинг») и по телефону +7 (495) 407-02-64. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).