Глобально обновлённый Isuzu D-Max выходит на рынок

Основное новшество — под капотом двигатель 3.0D, мощность его 177 л.с., крутящий 430 Нм. Этот дизель 4JJ1 устанавливают только на пикапы для российского рынка, и главные его плюсы – относительная «всеядность» и смена масла аж через 20 000 км.

К более мощному мотору подобрана иная коробка-автомат Aisin на 6 ступеней. Есть и «механика», также 6-ступенчатая. Привод парт-тайм с жёстко подключаемым передним мостом.

В салоне почти всё по-прежнему, а снаружи — новая мордашка, хотя в мире брутальных грузовиков, которыми знаменита марка, это не важно. Важны полностью диодные фары, но главное — интерес покупателей, а значит — новые дилерские центры. В 2019 они есть в каждом городе-милионнике, без этого никак, а в перспективе – иметь 80 дилерских центров по всей России.

Проверенная крепкая подвеска стала чуть менее жёсткой – сзади вместо стандартного пакета установлены малолистные рессоры. Ну а трёхлитровый дизель — едва ли не лучший среди подобных. Гарантия на машину – 150 000 км пробега. Новый Isuzu D-Max это пикап с грузовым мотором, и значит проблем при буксировке тяжёлого прицепа не возникнет. А вообще D-Max – это машина без гламурного налёта и с паровозной тягой. У него автомат стабилизации прицепа в базе, двойная и полуторная кабины, грузоподъёмность под тонну.

Цены в диапазоне 2 145 000 — 2 595 000 рублей. Проверенная рабочая лошадка готова впрягаться