Haval начинает продажи Н2 и Н6 с новым логотипом

Компания ООО «Хавейл Мотор Рус» объявила о старте продаж моделей H2 и H6 c новым логотипом. Новая визуализация отражает философию бренда, в основе которой — уникальное сочетание инноваций, надежности и доступности.

Новый логотип Haval — это идеальное сочетание металлической и кожаной текстуры, что отражает гармоничное сочетание традиций и инноваций в интеллектуальных технологиях Haval. Серый фон и металлический формат надписи HAVAL символизируют молодость и динамичность — именно к такому образу сегодня стремится бренд в рамках своей новой глобальной стратегии.

Оценить дизайн нового логотипа можно уже сейчас в салонах официальных дилеров Haval. Лаконичный символ бренда также украшает руль и радиаторную решетку модели H9, включая топовую комплектацию Premium*.

Это первая модель, которая поступила в продажу в России с новой эмблемой еще в прошлом месяце.

*Комлектация Haval H9 Premium отличается панорамным люком с электроприводом и отделкой сидений кожей премиального качества. Автомобиль получил впечатляющий набор систем помощи водителю, например, систему предупреждения о сходе с полосы движения (LDW — Lane Departure Warning). А также целый комплекс опций для комфорта водителя и пассажиров всех рядов, включая интеллектуальную систему очистки воздуха в салоне. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом (245 л. с.) и 8-ступенчатой автоматической КПП, что в совокупности обеспечивает прекрасную динамику.

Китайская марка Haval откроет новый автозавод в России

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