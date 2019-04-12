Российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max

Isuzu в России начала продажи пикапа D-Max с обновленной внешностью и новой моторной гаммой, причем сразу в шести вариантах. Пикап получил множество современных опций, что не замедлило сказаться на его цене.

В нынешнем варианте Isuzu D-Max будет комплектоваться для российских покупателей безальтернативным 3-литровым дизелем с отдачей в 177 л.с. и 430 Нм, доступных в диапазоне от 2 000 до 2 200 об/мин. Агрегатировать мотор можно с 6-ступенчатой механической КПП либо с 6-диапазонным автоматом Aisin, а система полного привода подразумевает наличие понижающей передачи и жесткое подключение передней оси.

Перевозить обновленный пикап Isuzu способен почти тонну груза — от 950 до 995 кг в зависимости от комплектации. В список оснащения этого грузопассажирского автомобиля вошли, к примеру, ранее на D-Max не встречавшиеся полностью светодиодная оптика, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида, ассистент стабилизации прицепа и система бесключевого доступа.

Цены на новинку в нашей стране теперь начинаются с отметки в 2 145 000 рублей за комплектацию Terra с полуторной кабиной и механической КПП. Версия с двойной кабиной под названием Aqua оценена на 100 000 дороже. Обе комплектации предполагают шесть подушек безопасности, кондиционер, электрозеркала и подогрев передних сидений. Мультимедийная система, светодиодные фары и круиз-контроль появляются в исполнении Air, которое стоит как минимум 2 345 000 рублей за пикап с МКПП и 2 445 000 рублей за версию с автоматом.

Топовая комплектация для пикапа с механикой именуется Flame, а самый дорогой «автоматический» D-Max получил название Energy. Стоят такие пикапы 2 495 000 и 2 595 000 рублей соответственно и отличаются наличием климат-контроля, кнопки запуска двигателя, электроприводов регулировок водительского сиденья и отделки салона кожей.

Ожидается, что «живые» машины появятся у российских дилеров Isuzu уже в конце нынешнего месяца.

10 тысяч километров на Isuzu D-Max

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