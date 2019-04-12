Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности

Одной из главных премьер 2019 года на российском рынке станет стильное, но при этом доступное кросс-купе Renault Arkana. В преддверии запуска новинки «Рено» раскрывает первые детали о «бюджетном аналоге» BMW X6 и Mercedes-Benz GLE.

Новый купеобразный кроссовер Arkana в модельной линейке Renault займет место аккурат между подчеркнуто бюджетным Kaptur и более статусным Koleos. Причем, это касается как размера, так и ценового позиционирования. А значит, можно ожидать начальный ценник в районе 1,2-1,4 млн рублей (но это не точно), хотя цены и комплектации будут объявлены позже.

В рамках технического семинара, на котором присутствует корреспондент АвтоВестей, представители Renault не просто рассказали о машине, но и показали шасси «Арканы». Во-первых, клиренс составляет внушительные 205 мм.

Во-вторых, в основе кроссовера лежит модернизированная платформа B0, а подвеска разработана с нуля. Схематика в целом прежняя: спереди — стойки Макферсон, а конструкция задней подвески зависит от версии. На переднеприводных Renault Arkana будет использоваться скручиваемая балка, а на кросс-купе с полным приводом — независимая многорычажка. Правда, сзади по-прежнему используются барабанные тормозные механизмы.

В «Рено» считают, что круг потенциальных покупателей Renault Arkana очень широк. Это и аудитория седанов С-класса вроде Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Kia Cerato, и те, кто присматривался к «обычным» паркетникам класса Hyundai Creta, Nissan Qadhqai или Kia Sportage.

Силовая структура кузова на 35% состоит из высокопрочным сталей, а жесткость на кручение составляет 31 000 Нм/град.

«Аркана» получила полностью новую рулевую рейку, которая на 11% «короче» своих аналогов на этой же платформе (3 оборота от упора до упора). И, о чудо, рулевая колонка здесь регулируется как по углу наклона, так и по вылету! Вдобавок в «Аркане» используется более современная и тонко настроенная система ESP с возможностью полной деактивации. А еще сразу в базовой версии будут предлагать прочную стальную защиту силового агрегата!

Несмотря на наличие чувствительного прямого впрыска и турбины, двигатель TCе 150 адаптирован для работы на бензине АИ-92.

Самое интересное — под условным капотом. На демонстрационном шасси установлен новейший турбодвигатель 1,3 л TCe мощностью 150 л.с. (250 Нм), который сочетается с бесступенчатым вариатором CVT. Это именно тот двигатель, который Renault разрабатывала в паре с «Мерседесом», и вариации которого устанавливаются на А- и В-Классы (M282). Хотя вроде как будут и начальные версии с бензиновыми атмосферниками, механикой и автоматом.

Больше подробностей — в отдельном материале АвтоВестей, который будет опубликован позднее…

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