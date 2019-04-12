На «Татрах» по миру. История легендарных чехов

Если в наше время кругосветка на автомобиле совсем не редкость, то ещё полвека назад поездка на колёсах по Африке или Южной Америке была на порядок опаснее и сложнее. В середине прошлого века чехи Иржи Ганзелка и Мирoслав Зикмунд прославились своими путешествиями на автомобилях «Татра».

По материалам своих поездок они выпустили несколько фильмов, написали десятки книг, которые были переведены на одиннадцать языков мира. Только на русском было издано семь томов, щедро проиллюстрированных фотографиями.

После оглушительного успеха в конце 1960-х годов путешественники вдруг пропали из информационного поля. Только потом стало известно, что после событий Пражской весны в 1968 году Ганзелка и Зикмунд подверглись политическим гонениям. Их исключили из Союза писателей, перестали издавать книги, оба остались без работы. Иржи Ганзелка до 1989 года работал простым садовником. Выход из забвения начался лишь после отстранения от власти коммунистической партии. В феврале 2019 года Мирославу Зикмунду исполнилось сто лет, и к его юбилею был снят фильм «Столетие Мирослава Зикмунда», рассказывающий о поездках двух путешественников.

Первое путешествие началось 22 апреля 1947 года в Праге у здания Автоклуба. Ганзелка и Зикмунд отправились в путь на обычном серийном автомобиле «Татра 87». Прежде, чем состоялся этот старт, друзья долго готовились к дальнему путешествию, совершенствовались в фото- и киносъёмке. Мирoслав учил языки: английский, французский, русский, испанский, немецкий и даже арабский. Иржи выучил суахили, на котором можно было объясняться по всей восточной Африке. Но главное — они сумели убедить руководство автозавода в пользе этого мероприятия для популяризации в мире марки «Татра». Завод выделил друзьям автомобиль и, кроме того, путешественники ещё получили стипендию в размере 400 тысяч крон (доллар тогда стоил пятьдесят крон).

Мирослав Зикмунд рассказывал: «Мы начали это путешествие спустя два года после окончания войны. Все международные отношения были на тот момент разрушены, и мы, молодёжь, надеялись их как-то восстановить и нормализовать».

Автомобиль «Татра 87», на котором Иржи и Миро пустились в путь, начали выпускать ещё в довоенное время. В отличие от современных автомобилей того же класса «Татра 87» имел ряд преимуществ, например, дорожный просвет составлял 230 мм. Сейчас такой клиренс встречается далеко не у каждого внедорожника.

V-образный восьмицилиндровый двигатель объёмом три литра имел воздушное охлаждение и обдувался двумя мощными центробежными вентиляторами . Отсутствие потребности в охлаждающей жидкости стало ценным качеством в пустынных и засушливых регионах африканского континента. Сам мотор вместе с коробкой передач был вынесен назад, за заднюю ось. От шума и тепла двигателя пассажиры были защищены просторным багажным отделением, откидывающейся спинкой заднего сиденья и дополнительным стеклом внутри кузова.

В короткой статье невозможно пересказать все приключения, которые пережили отчаянные автопутешественники. По разным причинам их жизнь неоднократно подвергалась опасности. Африканская часть поездки началась в Касабланке, куда «татра» вместе с экипажем была доставлена на корабле из Марселя. Уже на первой части маршрута случилось происшествие, которое поставило под угрозу всё предприятие. В Ливии у «Татры» неожиданно отказали тормоза, и она врезалась в бетонную стойку. Вся передняя часть автомобиля оказалась смятой, было повреждено рулевое управление. Для ремонта требовались оригинальные запчасти.

Связавшись с руководством завода, друзья получили рекомендацию не ремонтировать автомобиль, а заменить его на другой. Случайно оказалось, что в порту Александрии уже давно находятся три таких же автомобиля «Татра 87». Было решено взять новую, а разбитую морем отправить обратно в Чехословакию. Но впереди оставалось ещё 2500 километров. Из Сирта пострадавшая «Татра» ехала уже в кузове грузовика, а в Александрии её заменили. Благодаря этому смогли поехать дальше.

Теперь перед ними лежала Нубийская пустыня. Иржи и Миро стали первыми, кто пересёк её на автомобиле. Небольшой запас горючего и воды не гарантировал благополучного завершения переезда по пустыне. Машина была загружена под завязку и, к счастью, двигатель не требовал запаса охлаждающей жидкости. Для преодоления «тяжёлых» песков путешественники приготовили противопесочные ленты. Удача сопутствовала чехам, и они не застряли в песках и не заблудились в пустыне.

Затем, в Эфиопии, они преодолевали горные перевалы высотой до 3200 метров, среди которых был и перевал Смерти (2490 м). В Кении машина вязла в болотах. Температура воздуха достигала порой 59 градусов Цельсия в тени. Затем друзья побывали в гостях у пигмеев в девственном лесу Итури в самом центре Экваториальной Африки и между делом совершили пешее восхождение на Килиманджаро. Через 431 день после старта в Праге друзья, проехав весь африканский континент с севера на юг, достигли Кейптауна. Здесь «Татру» погрузили на корабль и отправили через океан к берегам Южной Америки.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе начались южноамериканские приключения Иржи и Миро. Их маршрут проходил по дорогам Аргентины, Парагвая, Бразилии, Боливии, Перу и Эквадора. В Боливии друзья заехали к охотникам за черепами. Этой части пути они посвятили отдельную книгу. Машины пересекли Кордильеры, преодолевая высоты более 4000 метров, и, наконец, достигли перешейка, соединяющего Южную Америку с Северной. Через Панаму, Сальвадор и Гватемалу «татра» добралась до Мексики. На этом закончилось первое путешествие: в Мексике, карабкаясь по пирамидам, Ганзелка сломал левую руку и не мог дальше продолжать, ему требовалась операция. У Зикмунда возникли проблемы с американской визой: его не пускали в США, а на предложение принять американское гражданство он ответил отказом. Началось долгое возвращение в Европу вместе с автомобилем на французском пароходе, доверху заполненном тюками с хлопком.

За 1290 дней пути Ганзелка и Зикмунд объехали больше сорока стран в Европе, Африке и Южной Америке, преодолели сто одиннадцать тысяч километров, двенадцать раз пересекли экватор, сделали более десяти тысяч фотографий и отсняли одиннадцать километров плёнки разных форматов. О затратах Иржи Ганзелка рассказывал так: «Думаю, что с финансовой точки зрения мы справились неплохо. Первое обошлось нам в двадцать тысяч долларов, эти затраты мы покрывали сами. Стипендия нам очень помогла в начале, но эту сумму мы вернули с лихвой. За время всего нашего путешествия мы заработали для Чехословакии три миллиона двести тысяч долларов».

Скоро друзья стали готовиться к следующему уже на других «Татрах».

А вот здесь можно почитать о трёх британцах, которые совершили кругосветку на лондонском такси.

Текст Владимир Головин