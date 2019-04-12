Нам любые дороги дороги. Дорожники решили дать отпор «халявщикам»

Когда лет десять назад появилась информация, что дорога М4 «Дон» станет платной, общественность закипела. Как, мол, это возможно, беспредел и всё такое. Теперь же все мы катаемся до Краснодарского края и не сознаём, что во многом именно на эти деньги дорога живёт и пребывает в неплохом, по нашим меркам, состоянии.

Многострадальная трасса М11 до Питера — один из самых нудных долгостроев последних лет. Уже успели и с защитниками Химкинского леса пободаться, и цены неоднократно повысить, а полноценного проезда до северной столицы до сих пор нет. Но хотя бы до Шереметьево можно быстро домчать — и на том спасибо.

Главная проблема платных дорог в России отнюдь не стоимость проезда. Лично мне не жаль заплатить тысячу-полторы, чтобы прокатиться с ветерком по ровной, освещённой трассе с разумным ограничением 110 км/ч, где не надо постоянно обгонять дымящие фуры. Правда, на М4 такая роскошь доступна пока не везде, но хотя бы до Воронежа и после него можно не напрягаться. Но самый противный момент — это преодоление пунктов взимания платы.

Две извечные российские беды (дураки и дороги) в этом случае мутировали в третью — идиотов-халявщиков, которые уверены, что дорожники совсем потеряли совесть и гнут непомерные цены за проезд. Решение эти деятели придумали элементарное: либо пристраиваются в хвост тому, кто оплатил и проскакивают под открывшийся шлагбаум, либо выбирают пункт, где принимаются только транспондеры, упираются в заграждение и ждут, пока кто-то подъедет.

Есть, конечно, ещё и третий подвид «зайцев-имбецилов» — они таранят шлагбаумы, не дожидаясь никого. До недавнего времени это можно было сделать без особого ущерба для машины: у основания рейки, обитой ударопоглощающим материалом, есть шарнир, который складывается от нажатия. Шлагбаум просто отворяется, как калитка. Особо длиннорукие высовывали конечности и пихали рейку пятернёй, но большая часть просто медленно двигала штангу передними стойками кузова. Я пробовал прошлой осенью — она легко поддаётся.

Из-за этих «элементов с низкой социальной ответственностью» проезд через пункты оплаты нередко затягивался. Не знаю почему, но халявщики пристраивались за моим тестовым Mercedes Vito чуть ли не на каждом шлагбауме, и начиналось следующее: я видел, что за мной притаился очередной дармоед, проезжал шлагбаум и останавливался так, чтобы его машина была со всех сторон зажата. Поначалу я просто стоял и ждал: может, догадаются протянуть деньги в окошко. Не догадывались.

Потом я стал уже без промедлений выходить из машины. Пару раз, когда за нами не было очереди, эти деятели включали задний ход и уезжали. Но один южный гость меня поразил. Он начал мне доказывать, что я не прав. Что так «зажимать — западло и не по понятиям». А когда я сфотографировал номер его «Лачетти», он даже попытался выпрыгнуть из машины. Не вышло. Дверь была заблокирована киоском оплаты. Он перебрал все матерные выражения, но таки заплатил, после чего мы все проследовали дальше. Он пару раз пытался меня подрезать — это было заснято на видеорегистратор и передано ближайшему наряду ДПС. Не уверен, что полицейские что-либо предприняли, но по крайней мере я сделал, что должен был.

Беда в том, что на момент, когда я проезжал пункты оплаты, из охраны там были максимум бродячие собаки. Кассирами, как правило, работают женщины, они с наглыми «прогибателями системы» сделать ничего не могут, потому что просто боятся вылезать из кабинок.

К следующей поездке в Ростовскую область я приобрёл транспондер. Во-первых, это удобно, во-вторых, за три поездки он окупается: плата по нему взимается со скидкой в двадцать процентов. Увы, от идиотов это меня спасло не на 100 %. На каждом пункте в секциях для транспондеров стояла одна-две машины. Чаще всего я направлялся в пустую, предварительно убедившись в том, что за мной никто не проскочит. Но на некоторых участках для бесконтактной оплаты зарезервирована всего одна полоса, и она была всегда занята очередным «ждуном». Дарить проезд кому-либо я не хотел, поэтому притормаживал метров за пятнадцать до шлагбаума и тоже ждал. И где-то под Воронежем таких, как я, собралось четыре машины. Все ждали. Стояли минут десять, пока — о чудо! — не появился наряд ДПС. Только они убедили экономного водителя освободить проезд.

К чему был этот пассаж? К тому, что на М4 «Дон» и на М11 наконец-то решили бороться с неплательщиками и начали постепенно менять шлагбаумы на нескладываемые. Если попытаться сдвинуть такой корпусом, взаимных повреждений не избежать. Кроме того, у пунктов оплаты теперь часто дежурят полицейские, а если их нет, противоправные действия зафиксирует система видеонаблюдения. Повреждение шлагбаума теперь квалифицируют как ДТП, а тех, кто скрылся с места аварии, накажут в соответствии с законом, то есть лишат водительских прав на срок до полутора лет и арестуют на пятнадцать суток. Во всяком случае, так сообщает пресс-служба «Автодора». Очень хочется верить, что эта нехитрая мера сработает и снизит загруженность потока — особенно летом, в высокий сезон — и законопослушные граждане смогут проехать весь маршрут до юга страны без необходимости бороться с жуликами.

Текст Евгений Липовицкий

Фото: 1gai.ru