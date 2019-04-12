Межрегламентное ТО. С заботой о Вашем Mitsubishi

Живя в мегаполисе мы постоянно сталкиваемся с пробками на дорогах, для нашей полосы характерны резкие перепады температуры, технические жидкости быстрее теряют свои свойства, все это неблагоприятно сказывается на техническом состоянии Вашего Mitsubishi.

Для поддержания идеального состояния Вашего автомобиля мы рекомендуем пройти промежуточное техническое обслуживание в нашем дилерском центре Mitsubishi INCHCAPE.

До конца апреля действуют специальные условия:

5 000 руб . – бензиновый двигатель;

7 500 руб . – дизельный двигатель.

Запись на ТО

Mitsubishi INCHCAPE проводит все виды работ: от диагностики и плановой замены деталей и расходных материалов, до устранения серьёзных поломок двигателя. Они проводятся только сертифицированными специалистами и под жёстким временным контролем. Убедитесь в этом лично.

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Все интересующие подробности Вы можете уточнить на сайте или у наших менеджеров по телефону +7 495 407 02 64

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Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru