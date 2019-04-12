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Дилер-клуб   12 апреля 2019   

Межрегламентное ТО. С заботой о Вашем Mitsubishi

Живя в мегаполисе мы постоянно сталкиваемся с пробками на дорогах,  для нашей полосы характерны резкие перепады температуры,  технические жидкости быстрее теряют свои свойствавсе это неблагоприятно сказывается на техническом состоянии Вашего Mitsubishi 

 

Для поддержания идеального состояния Вашего автомобиля мы рекомендуем пройти промежуточное техническое обслуживание в нашем дилерском центре Mitsubishi INCHCAPE. 

 

До конца апреля действуют специальные условия: 

  • 5 000 руб. – бензиновый двигатель; 
  • 7 500 руб. – дизельный двигатель. 

Запись на ТО 

 

Mitsubishi  INCHCAPE проводит все виды работ: от диагностики и плановой замены деталей и расходных материалов, до устранения серьёзных поломок двигателя. Они проводятся только сертифицированными специалистами и под жёстким временным контролем. Убедитесь  в этом лично. 

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Все интересующие подробности Вы можете уточнить на сайте или у наших менеджеров по телефону +7 495 407 02 64 

Заказать обратный звонок 

  

 

Mitsubishi INCHCAPE 

Официальный дилер Mitsubishi Motors 

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1 

www.mitsubishi-inchcape.ru 


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