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Дилер-клуб   13 апреля 2019   

Диагностика NISSAN и INFINITI  за 0? Да! И ничего лишнего 


Каждый автолюбитель знает, что автомобилю нужна забота. А автомобиль после гарантии требует ещё больше внимания со стороны владельца! Даже такие надежные автомобили, как NISSAN и INFINITI, нуждаются в заботе и регулярном осмотре. 

 

До конца апреля Автоцентр на Таганке и в Люблино предлагает Вам провести комплексную диагностику NISSAN или INFINITI по 15 пунктам абсолютно бесплатно и без скрытых условий. Всё, что необходимо сделать – предварительно записаться. 

 

По приезду в дилерский центр мы помоем Ваш NISSAN или INFINITI, после чего наши специалисты проведут комплексную диагностику автомобиля. 

 

 

В случае полной исправности автомобиля будет выдано соответствующее заключение, если автомобиль требует ремонта, то Вы сможете получить полный список рекомендаций и калькуляцию по устранению неполадок. 

 

Позаботьтесь о своём автомобиле, и он позаботится о Вас! 

Запишитесь на сервис 

 

Предложение действительно до 30 апреля 2019 года для послегарантийных автомобилей только в дилерских центрах NISSAN и INFINITI на Таганке и в Люблино 

 

Узнайте подробности предложения у наших сервисных консультантов по телефонам:  

+ 7 495 1541477сервис NISSAN 

+ 7 495 2664537сервис INFINITI 

 

 

Автоцентр на Таганке и в Люблино  

Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI 

Наши автоцентры: 

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 

ул. Ставропольская, дом 41 

www.auto-center.ru  

 


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