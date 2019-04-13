Диагностика NISSAN и INFINITI  за 0? Да! И ничего лишнего 





Каждый автолюбитель знает, что автомобилю нужна забота. А автомобиль после гарантии требует ещё больше внимания со стороны владельца! Даже такие надежные автомобили, как NISSAN и INFINITI, нуждаются в заботе и регулярном осмотре.

До конца апреля Автоцентр на Таганке и в Люблино предлагает Вам провести комплексную диагностику NISSAN или INFINITI по 15 пунктам абсолютно бесплатно и без скрытых условий. Всё, что необходимо сделать – предварительно записаться.

По приезду в дилерский центр мы помоем Ваш NISSAN или INFINITI, после чего наши специалисты проведут комплексную диагностику автомобиля.

В случае полной исправности автомобиля будет выдано соответствующее заключение, если автомобиль требует ремонта, то Вы сможете получить полный список рекомендаций и калькуляцию по устранению неполадок.

Позаботьтесь о своём автомобиле, и он позаботится о Вас!

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Предложение действительно до 30 апреля 2019 года для послегарантийных автомобилей только в дилерских центрах NISSAN и INFINITI на Таганке и в Люблино

Узнайте подробности предложения у наших сервисных консультантов по телефонам:

+ 7 495 1541477 – сервис NISSAN

+ 7 495 2664537 – сервис INFINITI

Автоцентр на Таганке и в Люблино

Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

www.auto-center.ru