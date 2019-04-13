Диагностика NISSAN и INFINITI  за 0? Да! И ничего лишнего 

Каждый автолюбитель знает, что автомобилю нужна забота. А автомобиль после гарантии требует ещё больше внимания со стороны владельца! Даже такие надежные автомобили, как NISSAN и INFINITI, нуждаются в заботе и регулярном осмотре.
До конца апреля Автоцентр на Таганке и в Люблино предлагает Вам провести комплексную диагностику NISSAN или INFINITI по 15 пунктам абсолютно бесплатно и без скрытых условий. Всё, что необходимо сделать – предварительно записаться.
По приезду в дилерский центр мы помоем Ваш NISSAN или INFINITI, после чего наши специалисты проведут комплексную диагностику автомобиля.
В случае полной исправности автомобиля будет выдано соответствующее заключение, если автомобиль требует ремонта, то Вы сможете получить полный список рекомендаций и калькуляцию по устранению неполадок.
Позаботьтесь о своём автомобиле, и он позаботится о Вас!
Предложение действительно до 30 апреля 2019 года для послегарантийных автомобилей только в дилерских центрах NISSAN и INFINITI на Таганке и в Люблино
Узнайте подробности предложения у наших сервисных консультантов по телефонам:
+ 7 495 1541477 – сервис NISSAN
+ 7 495 2664537 – сервис INFINITI
Автоцентр на Таганке и в Люблино
Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI
Наши автоцентры:
ул. Марксистская, д. 34, корп. 7
ул. Ставропольская, дом 41
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