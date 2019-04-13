Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга

Утвержден порядок изменения конструкции машин

Как пишет «Российская Газета», речь идет о различном тюнинге автомобилей, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину.

Со всем этим допоборудованием у автовладельцев всегда была головная боль. Порядок внесения изменений в конструкцию был запутан, сложен, дорог и не понятен. В какой ситуации автовладелец получит отказ, а в какой разрешение — можно было только гадать. Тем более, что в каждом регионе, а то и подразделении, он был свой. Теперь появился единый документ, утвержденный постановлением правительства, в котором четко прописано, как получить эту услугу.

Итак, согласно ему автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который к 1 января 2020 года обязано создать Минэкономразвития.

Затем со всеми документами обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения приведен в этих правилах.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Он также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития.

«Разрешение на тюнинг автомобиля, установку кенгуринов, лебедок и прочих излишеств будут получать по единым правилам!»

После нужно пройти техосмотр. Далее со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Полный перечень для отказа в выдаче такого свидетельства также указан в Правилах. Получив свидетельство в течение 10 дней, необходимо внести изменения в регистрационные данные.

Таким образом четкий порядок установлен. Теперь Госавтоинспекции необходимо разработать целых два регламента. Первый — о выдаче разрешений, второй — о выдаче свидетельств.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в Госавтоинспекции, сейчас эти документы уже готовятся. Предполагается для выдачи разрешений максимально упростить порядок. Сделать возможной подачу документов в электронном виде.

Такой упрощенный порядок сейчас применяется при получении разрешений на установку газобалонного оборудования. В ГИБДД приезжают уже после изменения конструкции.

Порядок с личным обращением в подразделения также сохранится. Документ вступит в силу 1 июня этого года. А реестр Минэкономразвития заработает 1 января 2020 года.

Автор фотографий: @kremen222

Артём Ачкасов в продолжение темы о тюнинге, который не нужен

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