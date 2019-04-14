СМИ раскрыли, каким будет «Русский Prado» от марки УАЗ

Ранее стало известно, что марка УАЗ планирует построить внедорожник на абсолютно новой платформе, который будет стоить около 1,5 миллиона рублей

О том, как будет эволюционировать модельная линейка автомобилей Ульяновского автомобильного завода, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Так, по словам Швецова, в 2020 году ульяновцы выпустят «Русский Прадо» — автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает Drom, «Русским Prado» станет глубоко модернизированный УАЗ «Патриот». Модель получит другую раму, подвески и перепроектированный кузов. Основные работы по новинке ведет Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).

В основу конструкции ляжет совершенно новая рама — гораздо более прочная и продуманная (с точки зрения пассивной безопасности).

Переднюю подвеску сделают независимой пружинной, а заднюю — зависимой пружинной. Принципиальное отличие новой рамы — лонжероны более широкого сечения. Спереди появится демпфирующий модуль, который будет складываться при ДТП, поглощая силу удара. Под новую раму пришлось переделать нижнюю часть кузова.

Над рестайлингом внешности работал Центр стиля ФГУП НАМИ, а над конструктивной и технологической составляющей проекта — СПбПУ. В передней части изменят только фары, решетку радиатора и бампер (пресс-штампы на новые кузовные элементы очень дороги). Возможно, отличительной чертой модели станет новая дверца багажника.

Работы по проектированию «Патриота-2020» софинансируются из федерального бюджета России! Бюджет проекта — 482 900 000 рублей, притом 270 000 000 выделены по линии Министерства образования и науки. В 2020 году УАЗ должен выпустить не менее 1750 таких внедорожников — это условия выдачи целевой субсидии.

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