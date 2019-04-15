Ford придумал микроавтобус, которому не страшна русская зима

Оставшись в России с единственной своей моделью – бестеселлером продаж в своем классе, микроавтобусом/фургоном Transit, Ford не сидит, беззаботно почивая на лаврах, а, напротив, стремится упрочить свой успех в данном сегменте. И представляет инновационную разработку, как нельзя более актуальную для России в свете грядущей тотальной электрификации автомобильного парка

Главное достоинство электроконцепта Transit Smart Energy, который представляет Ford, – способность расходовать энергию на обогрев салона, не влияющая критично на дальность пробега электромобиля на одной зарядке.

Как известно, проблема «или едем, или греемся» – едва ли не основное препятствие для повсеместного распространения электромобилей в странах с таким климатом, как в России. Ford, ссылаясь на компетентные исследования, приводит, в частности, такие данные: уже 40% европейцев заявляют, что их следующий автомобиль, скорее всего, будет электрическим, но при этом использование отопителя в электромобиле на аккумуляторах в холодную погоду может значительно – до 50% – уменьшить дальность его пробега. Причем это особенно важно в случае с перевозящими людей микроавтобусами: здесь имеет место частое открывание дверей, большой объем отапливаемого пространства и большая масса.

Это и подвигло инженеров Ford на решение, продемонстрированное на мероприятии Go Further в Аместердаме – полностью функционирующий концепт электромобиля Transit Smart Energy, который способен проехать до 150 км после 4-часовой зарядки. Разработанный инженерами технического центра Ford в Меркенихе (Германия), Transit Smart Energy Concept представляет собой Ford Transit с электрической батареей и электрической силовой установкой. В микроавтобусе использована такая же трансмиссия, как в коммерческом электромобиле StreetScooter WORK XL, также разработанном в сотрудничестве с Ford.

На концептуальном микроавтобусе впервые тестируются следующие инновации, повышающие энергоэффективность и позволяющие увеличить пробег на одной зарядке:

— система теплового насоса, использующая тепло, выделяемое компонентами силовой установки при работе, а также забортный воздух и воздух внутри кабины для снижения расхода энергии на отопление до 65%, что позволяет увеличить пробег на одной зарядке на 20%;

— скользящая дверь с электроприводом, которая открывается наполовину для снижения тепловых потерь и может быть активирована пассажиром при помощи смартфона или планшета. Подогрев, вентиляция и кондиционирование салона в момент открытия двери отключаются;

— подогреваемые пассажирские кресла и поверхности, позволяющие контролировать локальную температуру, а не температуру во всем салоне, что ведет к повышенному расходу энергии;

— шесть установленных на крыше солнечных панелей, которые заряжают 12-вольтовую батарею, питающую систему подогрева сидений, освещение салона и другие бортовые электрические системы, включая беспроводную зарядку для мобильных устройств пассажиров;

— экран из поликарбоната между пассажирской дверью и посадочными местами. Он дополнительно снижает тепловые потери и защищает пассажиров от осадков;

— вентилируемые окна с двойными стеклами, уменьшающие площадь контакта с холодным воздухом и обеспечивающие дополнительную теплоизоляцию;

— амбиентная подсветка, автоматически меняющая цвет в зависимости от температуры в салоне. При нагреве включается красная, при охлаждении – синяя, что оказывает подсознательное влияние на восприятие температуры пассажирами;

— теплоизолированные крыша и пол в задней части салона, дополнительно снижающие тепловые потери.

Водитель может отслеживать температуру на каждом посадочном месте с помощью похожего на планшет экрана, расположенного на центральной консоли. На этот дисплей также выводится информация об общей сэкономленной энергии. Два экрана, расположенных позади водителя, позволяют пассажирам отслеживать расположение автомобиля, узнавать о достопримечательностях по ходу маршрута, просматривать последние новости и прогнозы погоды. Предполагается, что водитель сможет контролировать подогрев и охлаждение каждого посадочного места в отдельности и отключать от системы подогрева и охлаждения незанятые кресла.

Дорожные испытания Ford Transit Smart Energy начнутся уже в этом году после завершения тестов в аэродинамическом туннеле. Работа над концептом является частью новой стратегии по повышению эффективности и увеличению дальности пробега электрифицированных автомобилей.

Ранее в этом году компания объявила, что каждая модель Ford начиная с нового Focus получит электрифицированную версию. Это касается как новых моделей, так и новых версий существующих. От Ford Fiesta до Ford Transit, каждая модельная линейка Ford будет располагать гибридной или полностью электрической версией. А в рамках мероприятии Go Further компания Ford представила полностью электрический фургон Transit, массовое производство которого запланировано на 2021 год.

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