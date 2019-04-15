Представлен американо-китайский кроссовер Baojun RS-5

Марка, созданная в рамках совместного предприятия концернов General Motors и SAIC, показала в преддверии Шанхайского автосалона сразу две разработки – серийный кроссовер Baojun RS-5, который должен стать самой дорогой моделью марки, и первый в своей истории концепт.

Экстерьер 4,5-метрового кроссовера, как утверждается, выполнен в соответствии с последней редакцией фирменного стиля марки (это в известном смысле подтверждается и внешностью концепт-кара). Правда, главной визуальной новостью на специальном премьерном мероприятии стал дебют нового логотипа Baojun, который несут на себе обе новинки.

Кроссовер станет первенцем в целой линейке новинок, которые должны принять тот же стиль, причем, по уверению руководства Baojun, в линейку войдут и седаны, и минивэны. Изображений интерьера пока опубликовано не было, но уже заявлено, что RS-5 претендует на звание рекордсмена класса по объемам внутреннего пространства и качеству отделки.

Обещано новинке и множество онлайн-сервисов, реализация которых возложена на фирменный интерфейс Banma: утверждается, что из-за руля RS-5 можно даже совершать покупки в онлайн-магазинах. Кроме того, кроссовер наделен автопилотом 2 уровня и четырнадцатью ассистентами водителя.

Силовая установка Baojun RS-5, впрочем, выглядит довольно обыденно – это 1,5-литровый турбомотор с «кратной» отдачей в 151 л.с., соединенный с вариатором и обеспечивающий привод только на передние колеса. При этом цены на новинку в Китае стартуют с отметки в 14 450 долларов, что делает RS-5 чуть ли не самой дорогой моделью новой марки.

Что касается концептуального кроссовера Baojun RM-C, то о нем компания не распространила никакой информации, заявив лишь, что концепт демонстрирует некую новую философию бренда.

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