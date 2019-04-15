УАЗ – первый или семейный? Решать вам!

Уже несколько десятков лет автомобили УАЗ известны своей надёжностью и внедорожными способностями. И если вы ищете, где приобрести верного друга марки УАЗ , то вам в ТЕХИНКОМ! Вы выбираете новый автомобиль, а мы предоставляем для Вас реальные цены на УАЗ в апреле и выгоду от 10% по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»!

Программа «Первый автомобиль» рассчитана на тех, кто только задумывается о покупке своего первого автомобиля. Вам нужен просторный и комфортный автомобиль для большой семьи, который не подведет даже в самых сложных условиях? Программа «Семейный автомобиль» для тех, кто ищет автомобиль для семьи, имеющей двух и более детей.

Воспользуйтесь возможностью приобрести УАЗ с выгодой от 10% стоимости автомобиля по государственной программе. Узнайте подробности на нашем сайте .

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Менеджеры в 2-х дилерских центрах на севере и юге Москвы будут рады знакомству с вами лично и по телефону: +7 (495) 241-84-68

Выбирайте ближайший к Вам дилерский центр ТЕХИНКОМ УАЗ :

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00

www.pro-uaz.ru