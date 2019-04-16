Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS раскрыли до премьеры

Новый флагманский внедорожник от Mercedes-Benz может дебютировать уже в ближайшее время – например, на выставке в Нью-Йорке. Готовность новинки к премьере подтверждают появившиеся в Сети «официальные» фото GLS.

Источник утечки изображений не называется, а опубликованы они ресурсом Almuraba. Судя по фото, новый GLS получил внешность без особенных изысков, полностью укладывающуюся в ожидания после премьеры младшей модели GLE. Большой вседорожник при этом, как предполагается, позаимствует у собрата не только основные стилистические решения, но и оформление интерьера, и платформу.

Архитектура салона GLS в целом повторяет схему, представленную на GLE – с поправкой на габариты, так как новинка станет крупнее и просторнее внедорожника предшествующего поколения (по слухам, колесная база вырастет на 60 мм и достигнет 3 137 мм, что обеспечит внедорожнику некоторое превосходство над BMW X7). Соответственно, получит GLS и цифровую приборную панель, и мультимедийный комплекс MBUX.

Что касается «тележки», то она в целом будет повторять платформу Mercedes-Benz GLE. Моторная же гамма должна предложить широчайший набор силовых агрегатов, от 6-цилиндровых бензиновых двигателей мощностью до 460 л.с. до разнообразных гибридных установок. Впрочем, по слухам, электрифицированы так или иначе будут все моторы GLS, так как бензиновым двигателям прочат интеграцию 48-вольтовых стартер-генераторов.

Полноценные же гибриды Mercedes-Benz может построить как на базе традиционного 6-цилиндрового мотора, так и на основе V8, а также «вокруг» двигателя объемом 2,0 л – такой гибрид станет самым доступным вариантом. Не лишат GLS и 4-литрового V8: им планируется оснастить «горячую» версию от AMG, а отдача мотора, по предварительным данным, составит около 630 л.с.

Наконец, именно с этим поколением GLS станет конкурировать с Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan: немцы все же реализуют намерение включить GLS в линейку суббренда Maybach, выпустив особо роскошную версию внедорожника.

Бэушный Mercedes-Benz GL: надёжен ли премиальный «немец»?

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