Mercedes-Benz показал новый «Мини-Гелик» на 7 мест

Перед стартом Шанхайского автосалона Mercedes-Benz раскрыл концепт будущей серийной модели GLB, которая займет место между GLA и GLC. Причем готовую к выпуску машину покажут уже совсем скоро.

GLB еще до появления уже прозвали «мини-Гелендвагеном», так как новая модель должна иметь более выраженные внедорожные способности, чем собратья-«паркетники». И концепт этот подтверждает своим видом (угловатый кузов, больше колеса BFG на 17 дюймов, «люстра» на крыше) и пропорциями, которые намекают на неплохую геометрическую проходимость.

При габаритах 4634х1890х1900 мм и колесной базе 2829 мм, концепт GLB вмещает сразу три ряда сидений на 7 седоков. При этом в компании уверяют, что на «галерке» могут сидеть не только дети, но пассажиры среднего телосложения, а сам третий ряд, когда он не нужен, складывается в пол, освобождая багажник.

Средний ряд двигается на 90 мм вперед и на 50 мм назад. Дизайн салона во многом повторяет A-Class и для концепта отделан очень богато: кожа «наппа», нубук, вставки из натурального дерева.

Несмотря на статус концепта, GLB оснащен серийным бензиновым турбомотором M260, который при объеме 2 л выдает 224 л.с. и 350 Нм момента. Двигатель спарен с 8-ступенчатым «роботом» и постоянным полным приводом 4Matic, который во внедорожном режиме электроники делят тягу 50:50.

Серийную версию GLB Mercedes-Benz намерен показать уже этим летом, сообщает Carscoops.

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