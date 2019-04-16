Каким может быть кросс-пикап Lada Granta

Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross

Отметим, что проект автомобиля существует исключительно в виде виртуального рендера, а шанс, что руководство АВТОВАЗа заинтересуется подобной моделью в ближайшее время, практически равен нулю. Впрочем, фантазия венгерского дизайнерского бюро выглядит любопытной и довольно практичной. Судя по изображению, которое публикует Лада. Онлайн, автомобиль базируется на удлиненной колесной базе, а главный акцент сделан на вместительную грузовую платформу, а не пассажирскую кабину, у которой всего две двери.

Напомним, что в семействе «Гранта» уже есть пикап. Коммерческая линейка Lada Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надёжность и грузоподъемность, которая составляет 720 кг — в полтора раза больше, чем может взять на борт обычная «Гранта».

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