SKODA KODIAQ – верные приоритеты

Уверенный внедорожник, лучший друг всей семьи и строгий автомобиль, подчёркивающий статус владельца, всё это – SKODA KODIAQ!

KODIAQ – обладатель высшего рейтинга безопасности по версии EuroNCAP. За счет шести подушек безопасности уже в базовой комплектации, а также целого ряда новых вспомогательных систем для водителя, этот автомобиль обеспечит как вашу безопасность, защиту вашей семьи, так и окружающих.

Новейшая цифровая приборная панель, отображает показатели скорости, оборотов двигателя, уровня топлива, указания навигационной системы, а также данные об аудиосистеме, телефоне и системах помощи водителю.

Салон SKODA KODIAQ продуман вплоть до мелочей: комфортные сиденья, отделения для хранения вещей и вместительный багажник. Панорамный люк с электроприводом не только открывает новые перспективы, но и ещё больше подчёркивает ощущение пространства в салоне.

Система подключаемого полного привода с интеллектуальным управлением в SKODA KODIAQ позволяет использовать преимущества переднеприводного автомобиля в обычном режиме и уверенно чувствовать себя в экстремальных условиях благодаря управляемости и отличному сцеплению с дорожным покрытием, которые гарантирует полный привод.

Автомобиль также может быть оснащён трехзонной системой климат-контроля, обеспечивающей оптимальную температуру в салоне. Водитель и пассажиры могут настраивать температуру в своих зонах, что позволяет всей семье путешествовать с максимальным комфортом.

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выгода до 75 000 руб*. ;

; выгодный кредит с ежемесячным платежом от 13 000 руб.**;

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гарантия 3 года или 100 000 км!****

Подробнее обо всех системах и возможностях автомобиля SKODA KODIAQ Вам расскажут наши менеджеры по телефону: +7 (495) 266-79-45

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ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru

*Выгода распространяется при покупке SKODA KODIAQ российского производства при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Подробности акции уточняйте у менеджеров по тел. +79452343913

**Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 13 000 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») на покупку нового автомобиля SKODA KODIAQ с расчетной розничной ценой 1 454 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 584 750 рублей (40,22% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 600 000 руб. рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 8,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового SKODA KODIAQ по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес.- 8,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (два документа),— 12,9% годовых, при ПВ от 15% (включительно) (полный пакет документов). Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля — 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита от 12 до 36 мес. — 60%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.04.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

***Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для автомобилей ŠKODA. Предложение действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет, без оснащения ТС системой дистанционного или автоматического запуска двигателя. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.042019 по 30.04.2019 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8 495 956 55 55, на сайте www.ingos.ru и в салонах официальных дилеров SKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах», лицензия ФССН С № 092877. Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», в т.ч. размещенных на сайте страховщика www.ingos.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

****На автомобиль SKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации, изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега. Данное условие распространяется только на автомобили, проданные через сеть официальных Дилеров SKODA на территории Российской Федерации и предназначенные для использования на российском рынке.