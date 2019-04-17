Hyundai сделала новую Creta в стиле «старших»

Компания Hyundai представила в Шанхае новое поколение компактного кроссовера ix25, который у нас известен под именем Creta. И хотя пока это премьера в Китае, уже можно понять, что мы можем получить в России при смене поколения этой популярнейшей в нашем SUV-сегменте модели.

Подаваемый как полностью новый, кроссовер выдержан в дизайнерском стиле компании, который уже примерили другие модели марки. Например, ячеистая решетка радиатора — как у более крупного кроссовера Hyundai Palisade, а «двухэтажная» оптика сделана с оглядкой на модель Kona.

При этом внешний вид намекает на то, что машина может ездить не только по асфальту. В наличие и высокий клиренс, и пластиковая защита кузова по периметру.

Как пишет Rushlane, новая ix25/Creta стала на 30 мм длиннее, на 10 мм шире, на 7 мм ниже, а ее колесную базу растянули на 20 мм. Все вместе это должно прибавить пространства не только в салоне, но и в багажнике.

Есть перемены и в салоне, где поставили большой вертикальный монитор медиасистемы в стиле Tesla, поменяли селектор коробки и заменили механический «ручник» на электрический. Руль подрезан снизу, кроме того, появилась система Terrain Mode, которая позволит выбирать режимы работы электроники.

Моторная гамма пока не озвучена, но ожидаются бензиновые и дизельные моторы. В России текущая Hyundai Creta — это бензиновые «атмосферники» на 1,6 и 2,0 л с МКПП или автоматом, передним или полным приводом. Перспективы новинки для России пока не сообщаются.

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