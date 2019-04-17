Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое Volkswagen провел перед стартом шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV. Ему предстоит в будущем отобрать звание самого большого кроссовера компании у модели Teramont.

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.

Volkswagen SMV, конечно, снабдили актуальной внешностью с гранеными крыльями и светодиодными поперечинами. Кроме того, ему нарастили габариты: при длине в 5 100 мм SMV на 6 см превзошел по длине Teramont (это и дает право концепту считаться самым крупным вседорожником марки Volkswagen). Наконец, известно, что кроссовер в серийном варианте получит семиместный салон, легковую платформу MQB и моторную гамму, во многом позаимствованную у «Терамонта».

Основой ее станет 2-литровый турбомотор, который, по всей видимости, предложат в разных вариантах отдачи (на «Терамонте» он развивает 220 л.с.), а топовым предложением – экстравагантный VR6 объемом 2,5 л, который считается прерогативой китайского рынка. По сведениям портала Carscoops, на SMV он сможет обеспечить до 295 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Изображения интерьера пока не опубликованы, но, по слухам, пассажиры кроссовера получат обилие свободного места даже на третьем ряду сидений, а обитателям второго ряда достанется собственная развлекательная система. О сроках запуска производства SMV его создатели пока не сообщают.

Volkswagen готовит к премьере новый электро-кроссовер

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен