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Дилер-клуб   17 апреля 2019   

Выбирайте любой маршрут! Toyota RAV4 в Тойота Центр Волгоградский 

Современный, надежный, стремительный – всё это Toyota RAV4. Его оснащение, внедорожные возможности и просторный салон обеспечат Вам свободу и гибкость в выборе направлений. 

 

Каждое путешествие на Toyota RAV4 — сплошное удовольствие. Настройки подвески и улучшенная шумоизоляция гарантируют высочайший уровень комфорта на любом покрытии. 

 

До 30 апреля 2019 года выгода при приобретении Toyota RAV4 в Trade-in составит 150 000 рублей. 

 

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4 2019 года выпуска (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 150 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. 

 

Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14 

 

Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский! 

 

Тойота Центр Волгоградский 

Официальный дилер Toyota 

Москва, Остаповский проезд вл. 4 

www.toyota-volgogradskiy.ru 


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