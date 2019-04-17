Выбирайте любой маршрут! Toyota RAV4 в Тойота Центр Волгоградский 

Современный, надежный, стремительный – всё это Toyota RAV4. Его оснащение, внедорожные возможности и просторный салон обеспечат Вам свободу и гибкость в выборе направлений.
Каждое путешествие на Toyota RAV4 — сплошное удовольствие. Настройки подвески и улучшенная шумоизоляция гарантируют высочайший уровень комфорта на любом покрытии.
До 30 апреля 2019 года выгода при приобретении Toyota RAV4 в Trade-in составит 150 000 рублей.
Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4 2019 года выпуска (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 150 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.
Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14
Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!
Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4
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