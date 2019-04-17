Выбирайте любой маршрут! Toyota RAV4 в Тойота Центр Волгоградский 

Современный, надежный, стремительный – всё это Toyota RAV4. Его оснащение, внедорожные возможности и просторный салон обеспечат Вам свободу и гибкость в выборе направлений.

Каждое путешествие на Toyota RAV4 — сплошное удовольствие. Настройки подвески и улучшенная шумоизоляция гарантируют высочайший уровень комфорта на любом покрытии.

До 30 апреля 2019 года выгода при приобретении Toyota RAV4 в Trade-in составит 150 000 рублей.

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4 2019 года выпуска (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 150 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.

Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14

Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4

www.toyota-volgogradskiy.ru