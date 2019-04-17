Арканоиды, вперёд!

Высокий фастбэк от Renault готов к старту

Renault в России — больше, чем просто один из брендов. Для огромной доли нашего автомобилизированного населения французские машины стали первыми в жизни, открыли мир со сладким и таким вожделенным названием «иномарки». Разумеется, я говорю про всё семейство «логаноподобных». Сама платформа B0, она же Global Access, уже несколько раз становилась основой для моделей, по сути, открывавших новые рыночные сегменты. Тот же Duster до сих пор является самым популярным кроссовером, если игнорировать противоречивое существование вазовских аналогов на базе «Нивы».

Всего четыре года прошло с момента выхода Kaptur — и этот автомобиль снова стал важной вехой не только для Renault, но и для рынка в целом. Французы подогнали модный кузов европейского кроссовера под неубиваемую «тележку» Duster, снова предложив покупателям неплохое соотношение «цена — качество». Имиджевая составляющая Kaptur поначалу вызывала опасения, но, как оказалось, зря. Французы попали в точку, предложив россиянам хорошо знакомую многим машину в яркой «обёртке». Теперь настало время очередного логического шага: к лету в продажу поступит купе-кроссовер Arkana, который уже сейчас тоже можно смело назвать эпохальным.

Arkana — первый в истории Renault автомобиль, которым всерьёз заинтересовались европейцы и который разрабатывался исключительно для России с привлечением отечественных специалистов. На данный момент решение о продажах в Старом Свете ещё не принято. Почему я выделил этот момент? Потому, что наконец-то французы сделали для России что-то не на базе Logan. Хотя многие коллеги уже успели отнести платформу Arkana к логическому развитию всё той же конструкции.

Фактически грядущая новинка представляет собой пятидверный фастбэк с большим дорожным просветом. Оставим маркетологам право развлекать себя и толпу притянутым за уши термином «купе» — в наши дни типология кузовов успешно перешла из теоретической области знаний в экономическую.

Россия — единственная страна, где Arkana изначально будет предложена как с передним, так и с полным приводом. И уже на старте продаж будет версия с турбированным мотором. Это ещё один очень важный момент: наконец-то наших потребителей сочли готовыми к новейшим технологиям. Бензиновый двигатель объёмом всего в 1,3 литра благодаря турбине демонстрирует вполне ощутимый запас мощности и тяги: 150 л. с. и 250 Н·м. Этот мотор уже устанавливается на другие модели Renault в Европе, а для России его специально адаптировали, чтобы он спокойно «переваривал» 92-й бензин. Обещают средний расход около 7 литров на 100 км и запас хода в 700 км. То есть по пути в Крым придётся заправляться три раза.

Дорожный просвет Arkana — 205 мм. В теории проходимость новинки должна быть как минимум не хуже, чем у Kaptur. Последний принято хвалить за надёжность, но многие не в восторге от его управляемости. В этом плане у Arkana снова есть неплохой задел на лучшее: в полноприводных версиях задняя подвеска будет многорычажной, при этом жёсткость кузова будущего «купе-кроссовера» значительно выше, чем у Kaptur.

Для тех, кто захочет съехать с асфальта, информация такая: коробка передач у «Арканы» — вариатор X-tronic CVT от Jatco, который умеет имитировать фиксированные ступени и в автоматическом, и в ручном режимах. Кроме того, трансмиссия сможет работать в режиме переднего привода, полного привода с автоматическим распределением момента по осям и, наконец, принудительно блокировать равное распределение момента. Система курсовой устойчивости Bosch 9.3 сможет имитировать блокировки дифференциалов.

Для тех, кто пожелает сэкономить на приводе, предусмотрена всего лишь полузависимая скручивающаяся балка. Грустно, но зато надёжно.

Ещё одна мелочь, которую, по идее, можно не упоминать, но мне она кажется важной — регулировка руля. В Arkana она наконец-то полноценная — и по длине, и по высоте. Не исключено, что в дальнейшем этот узел может перекочевать и на другие модели Renault, собираемые в России. Ну и самое приятное — это, конечно, дизайн. Наконец-то для нас нарисовали машину, которую не стыдно показать европейцам.

Текст: Евгений Липовицкий