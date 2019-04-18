Volkswagen представляет Touareg Exclusive

Марка Volkswagen представляет свой флагман Touaregв новом исполнении – Exclusive. Модель уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах. Цена версии Exclusiveначинается от4.259.000рублей.

Инновационное оснащение новой версии внедорожника

Стильные детали экстерьера и интерьера

Расширенный набор функционального оборудования

Новый Touareg Exclusive предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.

Модель в данной модификации демонстрирует богатое техническое оснащение. Volkswagen Touareg Exclusive оборудуется 19-дюймовыми колесными дисками Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist, задними стеклами с тонировкой, лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также омывателем фар.

Автомобиль предлагает на выбор два стилевых направления интерьера–технологичный Elegance или уютный Atmosphere. Эти направления дополняются пакетом кожаной отделки Savona с сиденьями ergoComfortс активной вентиляцией и функцией массажа спереди и подогревом сзади, варьируемой по цвету интерьерной подсветкой, накладками на пороги также с подсветкой.

Volkswagen Touareg в новом исполнении дополнен расширенным набором элементов функционального оборудования. Комплектация Exclusive оснащается премиум-пакетом «Память», в который входят память настроек передних сидений и боковых зеркал, а также электропривод и память настроек рулевой колонки, пакетом «Свет и обзор», включающим в себя функцию задержки выключения фар Coming Home и двойные противосолнечные козырьки.Более того,в комплект оснащения входит электропривод открывания и закрывания двери багажника c функцией EasyOpen (обеспечивающей, кроме того, функцию бесключевого доступа), адаптивная пневмо подвеска с выбором профиля движения, пакет интерфейсов для внешних устройств, предоставляющий возможность подключения мобильного телефона, 3дополнительных USB входа,интерфейс App-Connect, а также интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой.

Комфорт в салоне обеспечит 4-зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и возможностью управленияс задних сидений, кокпит Innovision с навигационной системой Discover Premium и цифровой приборной панелью Active Info Display, доводчики дверей, проекция данных на лобовое стекло.

Удобство, динамика и безопасность за рулем нового Touareg Exclusive выходят на новый уровень благодаря системам-ассистентам водителя, среди которых: пакет «Парковка», представляющий собой камеру заднего вида и парковочный ассистент Park Assist, система контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, включающий функцию stop&go и ограничитель скорости, а также ассистент смены полосы Side Assist.

Цена версии Touareg Exclusive с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. — 4.259.000 рублей, выгода составляет 395.000 рублей, а с учетом трейд-ин она достигнет до 645.000 рублей, в зависимости от условий трейд-ин.

Цена версии Touareg Exclusive с дизельным двигателем мощностью 249 л.с. — 4.799.000 рублей, выгода составляет 455.000 рублей, а с учетом трейд-ин она достигнет до 705.000 рублей, в зависимости от условий трейд-ин.

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