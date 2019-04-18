Шины General Tire рекомендованы для BMW X5

Новое поколение BMW X5 будет оснащаться шинами General Tire Grabber AT3, которые обеспечат хорошее сцепление на бездорожье и безопасную управляемость на асфальте. Шина повышенной проходимости Grabber AT3 размерности 275/45 R20 110V XL была рекомендована для установки на новое поколение моделей линейки X баварского автопроизводителя.

BMW X5 — современный и яркий представитель сегмента внедорожников, сочетающий роскошный интерьер и превосходные характеристики, поэтому к шинам предъявляются высокие требования: Grabber AT3 получила три инновационные технологии General Tire, обеспечивающие надежность на дороге и бездорожье, эффективное снижение шума и повышенную ходимость. При этом шина гарантирует максимальное сцепление на каменистой, песчаной и грязевой поверхностях, шины сертифицированы для использования на скорости до 240 км/ч, а всесезонная Grabber AT3получила маркировку M+S и символ снежинки, которая подтверждает возможность безопасной эксплуатации зимой.

Среди технологий шины комплексное решение TracGen: открытый рисунок плечевой зоны, тяговые кромки, которые разработчики называют «тяговыми карманами», и разнонаправленные ламели для лучшего сцепления. Резиновая смесь DuraGen обеспечивает превосходную стойкость к разрывам и повышенную ходимость при эксплуатации на сложных поверхностях. Сочетание конструктивных особенностей усиливает способность протектора к самоочищению, гарантирует надежный контакт с рыхлыми поверхностями и предлагает большое количество кромок для эффективного сцепления в любом направлении. Технология Comfort Balance позволяет успешно сочетать комфорт при движении по дорогам и превосходное сцепление в условиях бездорожья. Сбалансированная геометрия протектора низкой жесткости и специально модифицированное расположение блоков центральной части снижают вибрацию шины.

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