Volkswagen продемонстрировал Teramont под бездорожье

На выставке в Нью-Йорке концерн Volkswagen представит концепт Basecamp на базе большого кроссовера Atlas (под этим именем Volkswagen Teramont известен в США). Проект призван показать возможности производителя по подготовке кроссовера для любителей активного отдыха.

Кроссовер заполучил компоненты H&R в подвеске, которые обеспечили увеличение дорожного просвета на 38 мм, а обут концепт в диски fifteen52 Traverse MX Concept с внедорожной резиной размерностью 265/70 R17.

Еще одним отличием экстерьера стали легкий внедорожный бодикит от Air Design, грузовая платформа на крыше и светодиодная «люстра», а также особый матово-серый цвет кузова с оранжевыми акцентами. В интерьере же, как сообщается появились некие фирменные защитные аксессуары, но их изображений производитель не опубликовал.

Тяговые способности «Терамонта», столь важные для американских покупателей, продемонстрированы при помощи прицепа-кемпера HIVE EX, который может использоваться в том числе и для транспортировки велосипедов. Само название концепта Basecamp – переводится как «базовый лагерь»: таким образом, проект представляет собой средство организации базы для любителей активного отдыха где-то вдалеке от цивилизации.

При этом в технические достоинства кроссовера создатели концепта не вмешивались: Volkswagen Basecamp сохранил один из стандартных для Atlas/Teramont в США двигателей. Он оснащен 276-сильным 3,6-литровым VR6 в паре с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода.

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