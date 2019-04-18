Внедорожник года 2019. Итоги

Вот и настало время подвести итоги премии «Внедорожник года 2019», которую мы обоснованно считаем самой понятной, демократичной и прозрачной из всех существующих на сегодняшний день. В отличие от наших изобретательных коллег мы не придумываем фантастических номинаций с замысловатыми названиями, а руководствуемся простым принципом – сначала распределяем полноприводные автомобили на внедорожники и кроссоверы, а затем делим их на три категории – полноразмерные, среднеразмерные и компактные (по длине базы и кузова). Таким образом, внедорожники и кроссоверы образуют шесть главных классов, к которым отдельной номинацией добавлены пикапы.

Оценивают автомобили два жюри: Большое, в члены которого попадает каждый, кто проголосовал на сайте премии, и Экспертное – в нём представители мира автомобильной журналистики и известные блогеры. В прошлом году народ выбирал популярные модели, а профессионалы, пользуясь возможностью первыми оценивать новинки, отдавали голоса недавно появившимся моделям, определяющим внедорожную перспективу. Но в 2019 году всё изменилось – то ли народные массы стали больше интересоваться автомобильными СМИ, то ли журналисты решили взглянуть на свой выбор с позиций рядового покупателя…

Итак, в номинации «Полноразмерный внедорожник», по мнению Экспертного жюри, лучшим стал Cadillac Escalade, что неудивительно – модель насыщена современным оборудованием и выглядит поистине монументально. При этом Большое жюри отдало предпочтение проверенному годами владения и миллионами пройденных километров Toyota Land Cruiser 200.

В группе «Среднеразмерный внедорожник» победили сразу две Toyota – новый Fortuner у Экспертного жюри и ветеран внедорожного движения Land Cruiser Prado у Большого. Занятно, что эта парочка и в прошлом году тоже стояла на подиуме и, судя по всему, никому не уступит его впредь.

Категория «Компактный внедорожник» вызывала редкое в наше время единство мнений. Тут оба жюри единогласно проголосовали за Suzuki Jimny. Выбор в группе невелик и ограничен буквально тремя-четырьмя моделями. Тем удивительнее, что победителем стала уходящая модель, на смену которой уже в этом году придёт вероятный призёр наших будущих премий.

В сегменте кроссоверов несовпадение результатов выглядит более логичным – тут и перечень номинантов шире, и возможности у попавших в одну категорию машин различаются сильнее.

В группе «Полноразмерный кроссовер», по мнению Экспертного жюри, лучшим стала Mazda CX-9 – автомобиль современный, настроенный на позитивный драйв и удовольствие от вождения. А вот Большое жюри в этот раз разделилось ровно пополам, приведя на подиум победителей сразу два автомобиля с одинаковым количеством голосов. Люди нордического склада отдали предпочтение скандинавам и их Volvo XC90. Мало того что кроссовер поражает нестандартной внешностью, так ещё и создан на острие современных технологий. Мифы о боязни покупателей всего нового и незнакомого тут потерпели полный крах. А стремящиеся к приключениям поклонники американского формата, помноженного на итальянский дизайн, выбрали Jeep Grand Cherokee, вероятно, за его брутальный экстерьер и силу внедорожных генов.

В номинации «Среднеразмерный кроссовер» у нас снова исключение из правил. И по мнению Экспертного, и среди наших читателей из Большого жюри, лучшим стала Skoda Kodiaq. Во многом популярность модели определяет удачная ценовая политика компании – Skoda Kodiaq побеждала и в прошлом году.

В категории «Компактный кроссовер» с точки зрения Экспертов лучший – Subaru XV. Мы особенно любим марку Subaru за её приверженность внедорожным традициям. При этом Большое жюри выбрало Volkswagen Tiguan – машину для тех, кто любит расчёт, аккуратность и безупречные формы. Кстати, Tiguan и в прошлом году побывал на нашем подиуме, но испытал удивительную метаморфозу, поскольку тогда в призёры его выдвигал не народ, а Эксперты.

Номинация «Пикап» продемонстрировала завидное постоянство как у Экспертного, так и у Большого жюри. Второе выбрало практичный, доступный и хорошо знакомый Mitsubishi L200, в то время как Эксперты традиционно сфокусировались на нечастом у нас, и, наверное, от того особенно притягательном, Mercedes-Benz X-Class.

Итак, итоги подведены, призы и награды отправляются победителям, а мы начинаем работу над премией 2020 года. Следите за новостями, наблюдайте за машинами, которые вам нравятся, и участвуйте в голосовании, которое откроется уже в начале следующего года.

До встречи!

Сайт премии «Внедорожник Года»

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