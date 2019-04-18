Volkswagen Tiguan – универсальный спортсмен

Универсальный спортсмен – какой он? Юркий, бойкий, быстрый, проворный, сильный. То же самое можно сказать и о новом Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tiguan по определению – настоящий футболист. Он игрок своей команды, главной задачей которого является обойти соперника и одержать победу!

Футбольная команда состоит из вратаря, нападающих и защитников, а Volkswagen Tiguan умело сочетает в себе все три функции одновременно.

Защитник

Смотрите сами, он создает препятствия нападающим соперникам с помощью системы контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking. Подстраховывает партнеров по команде шестью подушками безопасности.

Нападающий

Решит главную задачу вместе с мощным турбодвигателем – обойдет соперника и придет к финишу первым. Двигатель поддерживает крутящий момент в широком диапазоне оборотов (от 1500 до 3500 об/мин) и позволяет водителю получить уверенное ускорение не только на старте, но и при движении на средних скоростях.

Вратарь

Никому не разрешит забить гол в свои ворота! Держать все под контролем Volkswagen Tiguan поможет система кругового обзора Area View. Эта система выводит на дисплей до 12 возможных изображений пространства вокруг автомобиля в реальном времени, оказывая водителю помощь практически в любой дорожной ситуации.

Volkswagen Tiguan подойдёт для любой задачи и всегда сможет жить в вашем ритме.

Многообразие комплектаций Volkswagen Tiguan можно сравнить только с лучшими футбольными командами мира: Манчестер Сити, Реал Мадрид, Барселона, Бавария Мюнхен, Пари Сен-Жермен, что означает – нельзя выбрать лучшую, потому что каждая хороша по-своему. Но определить своего фаворита все же стоит!

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*Указанная цена достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan в базовой комплектации Trendline (Трендлайн) 2018 гг. выпуска у официального дилера Volkswagen в период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 за счет предоставления выгоды за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяца к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.