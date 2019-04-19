FAW увеличивает продажи в России и снижает цены на Besturn X80

На фоне общего роста спроса на китайские автомобили на российском рынке продажи FAW в РФ в марте 2019 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С целью дальнейшего увеличения продаж FAW запускает новые программы, участники которых могут приобрести кроссовер Besturn X80 2018 года выпуска по еще более выгодной цене.

В марте 2019 года китайский автопроизводитель реализовал в России 131 автомобиль, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Этому способствовал запуск в ушедшем месяце специальных маркетинговых акций. В апреле FAW намерен продолжить увеличение продаж. С этой целью компания объявляет о дополнительном снижении цены на кроссовер Besturn X80, выгода при покупке которого с 1 апреля 2019 года может составить 200 тыс. рублей.

Так, участникам акции Trade In предоставляется скидка в размере 100 тыс. руб. при сдаче автомобилей FAW и 50 тыс. руб. — машин любых других марок. Кроме того, акция FAW Finance позволяет приобрести автомобиль 2018 года в кредит без привязки к конкретному банку со скидкой в 50 тыс. руб. Одновременно действует специальная скидка на машины 2018 года в размере 50 тыс. руб. Таким образом, с учетом всех упомянутых акций FAW Besturn X80 2018 года выпуска сейчас можно купить за 949 тыс. руб., а цена на эту же модель 2019 года с учетом дисконта по Trade In составит 1,059 млн руб.

За счет гибкой ценовой политики по итогам текущего года FAW планирует на 50% увеличить продажи в РФ, реализовав на российском рынке около 2 тыс. новых машин. Достижению такого результата должно способствовать и расширение модельного ряда. Во второй половине текущего года компания планирует вывести на российский рынок новый компактный городской кроссовер FAW Besturn X40, недавно на эту модель было официально получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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