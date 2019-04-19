Suzuki Jimny стал лучшим городским автомобилем мира

Победителей конкурса World Car of the Year 2019 объявили накануне в Нью-Йорке в рамках международного автосалона (NYIAS).

Авторитетное жюри, состоящее из 86 международных автомобильных журналистов, определило победителей в 6 номинациях. Suzuki Jimny получил награду в категории «Городской автомобиль года» (World Urban Car of the Year). Это первая большая победа Suzuki Jimny 4 поколения с момента начала продаж автомобиля в мире.

«Мы счастливы получить эту награду, — заявил Президент Suzuki Motor Corporation г-н Сузуки Тошихиро, — Jimny один и единственный, компактный, аутентичный внедорожник. Мы сохраняем верность этой концепции вот уже почти 50 лет. Сейчас у него много поклонников по всему миру, которые наслаждаются его превосходной проходимостью, как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье, и единственным в своем роде функциональным дизайном. С гордостью и уверенностью подходим к созданию особенных автомобилей, чтобы быть надежной опорой для наших клиентов по всему миру».

Suzuki Jimny сменил поколение в 2018 году и стал одной из самых ярких премьер года. Сохранив свои традиционные преимущества, такие как рамная конструкция, выдающийся клиренс и универсальность, внедорожник приобрел черты настоящего дизайнерского автомобиля. В России Suzuki Jimny появится осенью 2019 года.

World Car Awards — международная награда в области автомобилестроения, присуждаемая группой профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира. Машины, которые участвуют в борьбе за звание всемирного автомобиля года, должны продаваться в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.

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