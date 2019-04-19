Тюнинг-Ателье KDT подготовило передний силовой бампер для Volkswagen Amarok

Бампер комбинированной конструкции изготовлен из стали толщиной 10 мм и 4 мм. Он сертифицирован и полностью соответствует Техническому регламенту ТР ТС 018/2011. Спереди на бампере установлены резиновые отбойники, клюз лебедки можно закрыть поднимающимся номерным знаком, габариты тюнинговогоизделия не выступают за очертания штатного. Эти силовые бамперы КДТ можно устанавливать как на автомобили со стандартной подвеской, так и на пикапы с боди-лифтом до 40 мм.

На бампере есть буксировочные проушины, которые можно использовать как упоры под Хай Джек. Если бампер устанавливается на дорестайлинговый Amarok, противотуманные фары используются штатные, что позволяет избежать лишних трат. Цена бампера от 49000 рублей.