Снег растаял, готовьте свой Mitsubishi к новому сезону!

Вот и ушли холода, наступила весна – сейчас самое время позаботиться о своём Mitsubishi, подготовив его к новому сезону! А к кому лучше обратиться, если не к официальному дилеру Mitsubishi Motors?
Mitsubishi INCHCAPE, официальный дилер Mitsubishi Motors, всегда готов позаботиться о вашем автомобиле и сделать любые работы качественно и в срок! Предлагаем ознакомиться с популярными сервисными услугами нашего дилерского центра Mitsubishi INCHCAPE:
- Уборка подкапотного пространства – от 500 руб.
- Химчистка колесных дисков – от 500 руб.
- Обработка стекол «Антидождь» – от 2 300 руб.
- Промывка топливной системы – от 1 500 руб.
- Промывка масляной системы перед заменой масла – от 1 800 руб.
- Антибактериальная обработка системы АС – от 3 000 руб.
- Регулировка сход-развала – от 2 500 руб.
- Обслуживание развальных болтов – от 8 000 руб.
- Химчистка салона – от 5 000 руб.
- Мойка радиаторов системы охлаждения – от 5 000 руб.
- Защитное покрытие кузова – от 15 000 руб.
Не нашли нужную Вам услугу? Оставьте заявку, и мы ответим на все вопросы!
Запишитесь прямо сейчас на сервис через удобную форму! А все интересующие подробности вы можете уточнить у наших специалистов сервисного обслуживания по телефону +7 495 407 0264
Mitsubishi INCHCAPE
Официальный дилер Mitsubishi Motors
Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1
* Предложение распространяется на все модели автомобилей марки Mitsubishi, в зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера Inchcape Mitsubishi (ООО «Инчкейп Холдинг») и по телефону +7 (495) 407 0264. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Отправить ответ