  • Сегодня: Пятница, Апрель 19, 2019
 
 
Дилер-клуб   19 апреля 2019   

Снег растаял, готовьте свой Mitsubishi к новому сезону!

Вот и ушли холода, наступила весна – сейчас самое время позаботиться о своём Mitsubishi, подготовив его к новому сезону! А к кому лучше обратиться, если не к официальному дилеру Mitsubishi Motors?

 

Mitsubishi INCHCAPE, официальный дилер Mitsubishi Motors, всегда готов позаботиться о вашем автомобиле и сделать любые работы качественно и в срок! Предлагаем ознакомиться с популярными сервисными услугами нашего дилерского центра Mitsubishi INCHCAPE:

  • Уборка подкапотного пространства – от 500 руб.
  • Химчистка колесных дисков – от 500 руб.
  • Обработка стекол «Антидождь» – от 2 300 руб.
  • Промывка топливной системы – от 1 500 руб.
  • Промывка масляной системы перед заменой масла – от 1 800 руб.
  • Антибактериальная обработка системы АС – от 3 000 руб.
  • Регулировка сход-развала – от 2 500 руб.
  • Обслуживание развальных болтов – от 8 000 руб.
  • Химчистка салона – от 5 000 руб.
  • Мойка радиаторов системы охлаждения – от 5 000 руб.
  • Защитное покрытие кузова – от 15 000 руб.

 

Не нашли нужную Вам услугу? Оставьте заявку, и мы ответим на все вопросы!

 

Запишитесь прямо сейчас на сервис через удобную форму! А все интересующие подробности вы можете уточнить у наших специалистов сервисного обслуживания по телефону +7 495 407 0264

 

 

Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru 

 

 

* Предложение распространяется на все модели автомобилей марки Mitsubishi, в зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера Inchcape Mitsubishi (ООО «Инчкейп Холдинг») и по телефону +7 (495) 407 0264. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

 

 

 


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу