Снег растаял, готовьте свой Mitsubishi к новому сезону!

Вот и ушли холода, наступила весна – сейчас самое время позаботиться о своём Mitsubishi, подготовив его к новому сезону! А к кому лучше обратиться, если не к официальному дилеру Mitsubishi Motors?

Mitsubishi INCHCAPE, официальный дилер Mitsubishi Motors, всегда готов позаботиться о вашем автомобиле и сделать любые работы качественно и в срок! Предлагаем ознакомиться с популярными сервисными услугами нашего дилерского центра Mitsubishi INCHCAPE:

Уборка подкапотного пространства – от 500 руб.

Химчистка колесных дисков – от 500 руб.

Обработка стекол «Антидождь» – от 2 300 руб.

Промывка топливной системы – от 1 500 руб.

Промывка масляной системы перед заменой масла – от 1 800 руб.

Антибактериальная обработка системы АС – от 3 000 руб.

Регулировка сход-развала – от 2 500 руб.

Обслуживание развальных болтов – от 8 000 руб.

Химчистка салона – от 5 000 руб.

Мойка радиаторов системы охлаждения – от 5 000 руб.

Защитное покрытие кузова – от 15 000 руб.

Не нашли нужную Вам услугу? Оставьте заявку, и мы ответим на все вопросы!

Запишитесь прямо сейчас на сервис через удобную форму ! А все интересующие подробности вы можете уточнить у наших специалистов сервисного обслуживания по телефону +7 495 407 0264

Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru

* Предложение распространяется на все модели автомобилей марки Mitsubishi, в зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера Inchcape Mitsubishi (ООО «Инчкейп Холдинг») и по телефону +7 (495) 407 0264. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).