УАЗ создал экспедиционный «Хантер» за миллион

О том, что вслед за экспедиционным «Патриотом» в экстремальных модификациях будет выпущен Hunter и микроавтобус 2206, АвтоВестям сообщил источник на УАЗе еще в августе прошлого года. Было обещано, что случиться это должно совсем скоро. И вот уже случилось.

Новый «экспедиционник» на базе УАЗ Hunter получил тот же фирменный ярко-оранжевый окрас с черными акцентами, что и упомянутый аналогичный Patriot. Это видно из фотографий новинки, оказавшихся в распоряжении портала Авто Mail.ru. Впрочем, как сообщается, возможно также сочетание коричневого цвета с серым и защитная окраска.

В комплектацию оранжевого вездехода входит заводской вместительный экспедиционный багажник на крыше с ведущей к нему лестницей, внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain размером 235/85R16, лебедка, защита рулевых тяг, силовые бамперы и пороги. В движение экспедиционный Hunter приводит бензиновый 134-сильный мотор ЗМЗ, крутящий момент которого составляет 217 Нм, и в паре с ним установлена механическая 5-ступенчатая КПП Daymos южнокорейского происхождения. Дополнительное преимущество на бездорожье призвана обеспечить блокировка заднего дифференциала и мосты «Спайсер».

Несомненно, участники экспедиции, если им доведется изрядно промочить штаны и прочие предметы одежды в непогоду или при преодолении водных преград, оценят функцию подогрева кресел и их обивку, пропитанную водоотталкивающим составом. Также экспедиционный УАЗ Hunter наряду с другими актуальными версиями модели оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системой тормозов.

По неофициальным пока еще данным готовые отправиться в экспедицию экстремальные «Хантеры» поступят в продажу уже в следующем месяце по цене без малого в 1 миллион рублей, что более чем на 200 тысяч рублей выше цены самой дорогой из доступных сегодня версий ульяновского внедорожника.

Несколько дешевле – в 829 тыс. 900 рублей – обойдется и другая классическая модель УАЗа в спецверсии – «буханка» Комби Трофи, также созданная для участия в экстремальных экспедициях и уже имеющаяся в наличии у российских дилеров.

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