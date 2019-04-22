Концепт Kia умеет смотреть за взглядом и прятать руль с педалями

Kia, похоже, готова сменить фирменный «нос тигра» на пасть акулы: в Нью-Йорке состоялась премьера концепта Habaniro, который выглядит совсем непохожим на текущую линейку марки. При этом он оказался еще и концентратом высоких корейских технологий.

Экстравагантное «лицо» Kia Habaniro должно, по мнению дизайнеров, напоминать пасть акулы. Сложные переплетения линий, из которых состоит передняя часть кузова, сочетаются с динамичным силуэтом, контрастными цветовыми решениями, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальной системой дверей. Все четыре двери выполнены в стиле «крыло бабочки», при этом двери получились распашными, а кузов лишен средних стоек.

Интерьер, очевидно, должен создавать ощущение обилия свободного пространства: отсюда огромная площадь остекления и «парящие» над подсвеченным полом индивидуальные кресла, а также вытянутая центральная консоль. Минималистичности салону концепта добавляет и отсутствие традиционных мониторов и переключателей: их роль играет почти горизонтальная стеклянная панель, охватывающая все пространство между передними стойками, рулем и нижней кромкой лобового стекла.

Kia Habaniro может становиться еще просторнее. Когда кроссовер движется в автономном режиме (он, по уверениям производителей, снабжен системой автономного управления пятого уровня), руль и педали прячутся в переднюю панель.

Кроме того, прототип умеет в реальном времени адаптировать пространство салона под конкретный эмоциональный настрой водителя, а также следить за направлением его взгляда и проецировать показания камеры заднего вида на то место лобового стекла, где обычно находится внутрисалонное зеркало.

О силовой установке Habaniro корейцы не сообщают, ограничиваясь уверениями в том, что она электрическая, а сам концепт способен проехать на одной зарядке до 480 км. О возможности серийного воплощения прототипа пока тоже ничего не говорится, но впрямую отрицать такую возможность представители Kia не стали.

Тест-драйв KIA Sorento Prime

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