Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Компания Subaru предъявила общественности новое, шестое по счету поколение внедорожного универсала Outback. Новинка вплотную приблизилась к кроссоверу Forester как по технической части, так и по дизайну кузова, перешла на турбонаддув и стала заметно комфортнее.

В основе Subaru Outback теперь лежит платформа SGP, на которой построены как Forester, так и представленный ранее седан Legacy. Переход на новую платформу, а также увеличение доли высокопрочных сталей в конструкции кузова позволили сделать универсал жестче на кручение и безопаснее при столкновениях, а также улучшить управляемость. При этом заявленный дорожный просвет Outback составляет 221 мм, а максимальный объем багажника – 2 100 л.

Моторную гамму универсала вместо шестицилиндрового агрегата теперь возглавляет 2,4-литровый турбомотор, развивающий 264 л.с. и 376 Нм. Базовым двигателем стал атмосферник объемом 2,5 л с отдачей в 184 л.с., причем работать обоим моторам предстоит с безальтернативным вариатором, который умеет имитировать переключения между 8 ступенями. Утверждается, что топовый Outback способен буксировать за собой груз весом до 1 590 кг, что является рекордом для модели.

В интерьере появились более дорогие материалы отделки, сиденья с вентиляцией, а также новейшая мультимедийная система с вертикальным 11,6-дюймовым монитором – так же, как и на Legacy. Система снабжена камерой обзора спереди, умеет взаимодействовать с функциями AndroidAuto и Apple CarPlay, а также способна получать обновления софта «по воздуху». Кроме того, в список оснащения Outback вошел и фирменный комплекс водительских ассистентов Subaru EyeSight.

Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью. Детали возможного вывода универсала на рынок России пока не обнародованы.

Академия Subaru, часть I. Стереозрение на страже безопасности

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