Безопасная прохлада: чистый воздух в вашем автомобиле!

Неприятный запах в салоне автомобиля при включенном кондиционере, бактерии, пыль и дорожная грязь: все это негативным образом отражается на вашем здоровье и работоспособности системы кондиционирования.

Чтобы предотвратить запах и возможные неприятности, необходимо проводить антибактериальную обработку в вашем NISSAN или INFINITI.

Этой весной в дилерских центрах Автоцентр на Таганке и Автоцентр в Люблино действует специальное предложение на очистку и дезинфекцию системы кондиционирования:

Антибактериальная обработка системы кондиционирования за 2 150 рублей .

• Перезаправка системы кондиционирования с проверкой герметичности 2 500 рублей .

Узнайте подробности предложения у наших мастеров-приемщиков по телефонам:

+ 7 495 1541477 – сервис NISSAN

+ 7 495 2664537 – сервис INFINITI

Или запланируйте свой визит на сервис прямо сейчас

Предложение действительно для гарантийных и послегарантийных автомобилей NISSAN и INFINITI до 31.05.2019. Стоимость действительна при проведении очередного ТО.

Автоцентр на Таганке и в Люблино

Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

www.auto-center.ru