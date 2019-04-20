Безопасная прохлада: чистый воздух в вашем автомобиле!

Неприятный запах в салоне автомобиля при включенном кондиционере, бактерии, пыль и дорожная грязь: все это негативным образом отражается на вашем здоровье и работоспособности системы кондиционирования.
Чтобы предотвратить запах и возможные неприятности, необходимо проводить антибактериальную обработку в вашем NISSAN или INFINITI.
Этой весной в дилерских центрах Автоцентр на Таганке и Автоцентр в Люблино действует специальное предложение на очистку и дезинфекцию системы кондиционирования:
- Антибактериальная обработка системы кондиционирования за 2 150 рублей.
• Перезаправка системы кондиционирования с проверкой герметичности 2 500 рублей.
Узнайте подробности предложения у наших мастеров-приемщиков по телефонам:
+ 7 495 1541477 – сервис NISSAN
+ 7 495 2664537 – сервис INFINITI
Или запланируйте свой визит на сервис прямо сейчас
Предложение действительно для гарантийных и послегарантийных автомобилей NISSAN и INFINITI до 31.05.2019. Стоимость действительна при проведении очередного ТО.
Автоцентр на Таганке и в Люблино
Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI
Наши автоцентры:
ул. Марксистская, д. 34, корп. 7
ул. Ставропольская, дом 41
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