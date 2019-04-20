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Дилер-клуб   20 апреля 2019   

Безопасная прохлада: чистый воздух в вашем автомобиле!

 Неприятный запах в салоне автомобиля при включенном кондиционере, бактерии, пыль и дорожная грязь: все это негативным образом отражается на вашем здоровье и работоспособности системы кондиционирования. 

 

Чтобы предотвратить запах и возможные неприятности, необходимо проводить антибактериальную обработку в вашем NISSAN или INFINITI. 

 

Этой весной в дилерских центрах Автоцентр на Таганке и Автоцентр в Люблинодействует специальное предложение на очистку и дезинфекцию системы кондиционирования: 

  • Антибактериальная обработка системы кондиционирования за 2 150 рублей.
    • Перезаправка системы кондиционирования с проверкой герметичности 2 500 рублей.

 

Узнайте подробности предложения у наших мастеров-приемщиков по телефонам:  

+ 7 495 1541477сервис NISSAN 

+ 7 495 2664537сервис INFINITI 

Или запланируйте свой визит на сервис прямо сейчас 

 

Предложение действительно для гарантийных и послегарантийных автомобилей  NISSAN и INFINITI до 31.05.2019. Стоимость действительна при проведении очередного  ТО. 

 

Автоцентр на Таганке и в Люблино  

Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI 

Наши автоцентры: 

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 

ул. Ставропольская, дом 41 

www.auto-center.ru  

 


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