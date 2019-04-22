Защита задней части для Mercedes-Benz Sprinter

Компания ARB разработала систему защиты специально для недавно выпущенного Mercedes-Benz Sprinter. Конструкция устанавливается на штатный задний бампер, полностью соответствует дизайну, форме автомобиля и обеспечивает возможность монтажа всех штатных аксессуаров. При этом задние панели Вашего автомобиля прекрасно защищены от повреждений благодаря полой конструкции, поглощающей удар в случае столкновений.

Защита подходит для моделей VS30 и NCV3 с штатной подножкой и без неё, совместима с системами Rear Blind Spot Assist (Контроль слепой зоны) и Rear Cross Traffic Alert (Предупреждении о поперечно движущемся объекте). Допустимая нагрузка сверху – 200 кг. Вес самой защиты 24,5 для моделей без штатной задней подножки и 15 кг для моделей с штатной задней подножкой. Защита поставляется в черном или ярко-желтом цветах