Цинк – лучшее средство против коррозии

С января 2019 года компания Pajero Shop решила кардинально заняться антикоррозионной подготовкой своих изделий. Фаркопы, силовые бампера, дуги, багажники и все остальные металлические детали тюнинга отныне подвергаются цинкованию.

Известно, что горячее цинкование – лучший способ защитить от коррозии любую конструкцию, особенно в том случае, если она имеет скрытые полости. Технология защиты предусматривает несколько этапов травления, после которых деталь опускают в разогретый до 700 градусов цинк, проникающий в любую полость.

Такой метод позволяет нанести плёнку металла толщиной около 180 микрон на всю без исключения поверхность детали, что надёжно сохранит изделие от ржавления. Поверх цинка возможна покраска любым методом (порошковым, «Раптором», обычными эмалями).