Новый Range Rover Evoque представлен в России

В прошедшие выходные в Москве был представлен новый Range Rover Evoque. Первая в России официальная презентация модели прошла на территории спортивного комплекса Лужники.

Новый Range Rover Evoque – технологичный и стильный компактный городской внедорожник, дополнивший семейство роскошных автомобилей Range Rover. Его презентация прошла в особенном формате: в рамках премьеры был организован настоящий автомобильный кинотеатр под открытым небом. Все гости получили возможность посетить сеанс интерактивного кино и, не выходя из автомобиля, увидеть короткометражные фильмы, снятые специально для премьеры Evoque в России. Каждая из четырех небольших новелл погружают зрителей в определенную атмосферу, отображая современное урбанистичное общество яркими, порой гротескными мазками. Все ленты в той или иной степени посвящены городу, меняющему саму суть человека, однако лейтмотив нового Range Rover Evoque позволяет расширить границы существующего мира и изменить отношение к происходящему – как у героев картин, так и у самих зрителей. Режиссерами короткометражных фильмов стали Аксинья Гог, Антон Мамыкин, Антон Миронович и Павел Иванов. В съемках приняли участие Леонид Барац, Максим Матвеев и другие актеры.

Кроме того, в ходе презентации всем гостям была предоставлена возможность впервые попасть внутрь компактного роскошного внедорожника, приняв участие в специально организованном демо-заезде.

Помимо клиентов Jaguar Land Rover и представителей российских СМИ, гостями мероприятия стали бренд-амбассадоры Jaguar и Land Rover в России: Владимир Познер, Федор Бондарчук, Леонид Барац, Гоша Куценко, Равшана Куркова и Сергей Доля, которые разделили этот праздник вместе со всеми друзьями и поклонниками культовых внедорожников Land Rover.

Новый Range Rover Evoque – это продуманная эволюция модели-предшественника, результатом которой стало появление на рынке технологичного, стильного и комфортного компактного внедорожника. Уже в базовой комплектации модель оснащена широким диапазоном функций, в частности, уже в стандартной версии нового Evoque доступны пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. Функция InControl Remote позволяет дистанционно закрыть и открыть автомобиль, определить его местоположение, установить нужную температуру в салоне и отследить маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов. Базовая версия Evoque укомплектована мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, рулевым колесом с кожаной отделкой и светодиодными головными фарами. Внушительный набор систем активной безопасности и помощи водителю включает функции предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и систему автономного экстренного торможения.

Старт продаж нового Range Rover Evoque состоится в июне 2019 года. О точной дате поступления автомобиля в дилерские центры будет объявлено позже.

Новый Range Rover Evoque воспроизвел изображения с дорожных знаков

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