Great Wall, который очень нужен россиянам

Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник

Марка Great Wall, будучи одной из самых результативных среди «китайцев», покинула российский рынок… В 2013 году ей удалось продать почти 20 тысяч машин! (Для сравнения, УАЗ за двенадцать месяцев 2013-го реализовал 29 тысяч внедорожников). Но позитивную динамику продаж «Ховеров» перечеркнул 2014 год.

Напомним, что дистрибьютором марки тогда была компания «Ирито». После скачков валютных курсов, когда расчётные отпускные цены на автомобили превысили один миллион рублей, поставки внедорожников были прекращены. Китайцы не захотели терпеть убытки — головной офис Great Wall отказался снизить цены на машинокомплекты.

В свою очередь, в «Ирито» не захотели давать скидки на готовые автомобили и, распродав имевшиеся запасы, свернули продажи. Китайская сторона, отказавшись от услуг «Ирито», открыла собственное представительство, но российскому офису поручили продвижение «премиальной» марки Haval. (Для тех, кто забыл: правильно говорить не «Хавал», а «Хавейл»).

Увы, в семействе Haval не нашлось места рамным внедорожникам и пикапам. А ведь такой Great Wall, что показали на Шанхайском автосалоне, нам нужен! Да, пикапы — не самый востребованный товар на нашем рынке. Но эффектную рамную машину наверняка покупали бы те, кому не по карману внедорожники вроде Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport или дорогие японские пикапы.

Официального экспортного названия пикап пока не имеет: названо только имя для китайского рынка — Pao. Но зато объявлено другое: в год марка Great Wall планирует продавать по 200 тысяч таких машин! То есть встать на ступеньку, где сейчас стоят Ford, Mitsubishi и Toyota.

Ради достижения цели китайцы создали принципиально новую платформу, а также заготовили массу версий — от простенького заднеприводного развозного грузовичка до экстремального полноприводного покорителя бездорожья. Притом самым крутым версиям полагается многорычажная задняя подвеска (у машин попроще — неразрезной задний мост).

Полный список двигателей не раскрыт, но известно, что это будут бензиновые и дизельные агрегаты разной мощности. Все они отвечают нормам China-6 — этот стандарт повторяет Euro-6. Также объявлено, что модель получит автоматическую коробку передач — 8-диапазонную трансмиссию производства ZF. Остальные подробности Great Wall раскроет позже.

Есть ли шанс, что Pao доберётся до России? Вполне! Во время презентации пикапа представители Great Wall часто повторяли, что для них важны Австралия, Южная Африка, Латинская Америка, а также полноценное присутствие на европейском рынке. И когда перед тобой стоит цель довести тираж до 200 тысяч, тут все рынки хороши.

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