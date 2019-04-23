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Дилер-клуб   23 апреля 2019   

Грандиозная реализация в INCHCAPE – Mitsubishi на ваших условиях

Если Вы ищете надежность, высокое качество, проверенные технологии – воспользуйтесь уникальным шансом приобрести Mitsubishi с максимальными выгодами в INCHCAPE!

 

Вас ждет грандиозная реализация склада автомобилей Mitsubishi 2018 года:

  • Выгоды до 1 050 000 рублей
  • Все автомобили в наличии и с ПТС
  • КАСКО в подарок
  • Покупка за 1 день

 

Выбирайте свой Mitsubishi из автомобилей в наличии

Не нашли понравившийся вам автомобиль?

Возможно, нужный вам автомобиль уже в поставке и скоро будет в наличии. 
Забронируйте его первым!

 

Узнайте больше у специалистов дилерского центра INCHCAPE Mitsubishi по телефону +7 495 407 0264

 

Если Mitsubishi – то в INCHCAPE!

 

Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru 

 


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