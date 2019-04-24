Дан старт продажам нового УАЗ «Буханка»

В дилерских центрах Ульяновского автозавода начали принимать обновленную версию «Буханки», речь идет об автомобиле УАЗ Комби Трофи. Конструкторы сделали из бюджетного грузовичка внедорожную версию, которая сможет справится даже с полным бездорожьем.

Основной для создания новинки стала база автомобиля УАЗ «Комби». В салоне новой «Буханки» можно разместить до 400 килограммов полезного груза, а также 6 пассажиров. У «внедорожной» версии машины на крыше установлена экспедиционная корзина, добраться до которой можно при помощи установленной лестницы. Непосредственно сам кузов машины окрашен в защитный цвет, колесные диски штампованные.

Также стоит отметить наличие у УАЗ Комби Трофи ряд опций, например, один ключ для дверей и замка зажигания, новые дверные ручки, раздвижные форточки, подогрев передних сидений. Вполне объяснимо, что для отделки салона использовался водоотталкивающий материал.

Если говорит о технических характеристиках, то у автомашины имеется блокировка дефференциала, установлены мосты «Спайсер», также стоит отметить использование резины BFGoodrich R16 225/75. На данный момент автомобиль продается по скидке, в результате чего его стоимость составляет 657 тысяч рублей.

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