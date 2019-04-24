Капотный МАЗ впервые победил в ралли-марафоне

Гонка, которая должна была стать для нового спортивного грузовика из Белоруссии первым «боевым» выездом и расценивалась, как натурные испытания, закончилась триумфом: в ралли Morocco Desert Challenge белорусы с ходу записали на свой счет победу!

Маршрут безлиазонной гонки, которая прошла по территории Марокко с 12 по 20 апреля, составил около 2 700 км. Спортсменам пришлось преодолевать не только песчаные дюны, но и русла высохших рек, и участки с так называемым «феш-феш» – очень мелкодисперсным песком, похожим на пыль, который многие называют более опасным, чем традиционный песок. Всего в зачете грузовиков принимали участие машины восьми мировых брендов.

Белорусы сообщают, что их спортивная новинка – капотный МАЗ, представленный в конце прошлого года – под управлением экипажа Сергея Вязовича претендовал на лидерство буквально с первого этапа. Хотя в начале гонки амбиции МАЗа сдерживали некоторые технические неполадки, начиная с пятого этапа экипаж прочно обосновался в списке лидеров общего зачета.

Правда, к финишу последнего спецучастка экипаж Сергея Вязовича пришел лишь восьмым, но учитывая накопленный к этому моменту отрыв от соперников, сохранил за собой первое место.

В тройку лидеров вошел и еще один белорусский экипаж – под управлением Алексея Вишневского, который выступал на гоночном грузовике предыдущего поколения.

«Гонка оказалась очень сложной и интересной, и мы поступили правильно, когда приняли решение в ней участвовать. Мы привезем домой не только чемпионский титул, но и богатый опыт, который сможем применить на любом ралли-рейде, в какой бы части света он ни проходил», – заявил глава команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

На данный момент о дальнейших спортивных планах на заводе не говорят, но известно, что гонку в Марокко на МАЗе расценивали как один из этапов испытаний нового грузовика перед «Дакаром».

Спортивный «капотник» МАЗ впервые выступит на гонках в Африке

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