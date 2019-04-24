Ганзелка и Зикмунд: Путешествие длиною в шесть лет

Шестьдесят лет назад они отправились в своё второе автопутешествие на «Татрах», ещё более протяжённое и продолжительное

После грандиозного успеха первого путешествия Ганзелка и Зикмунд стали строить новые планы. Теперь они собрались проехать по странам Ближнего Востока, Азии и бескрайним просторам СССР. На этот раз вместо серийной легковой «Татры 87» завод предложил путешественникам вездеходы, специально оборудованные для дальних путешествий. По замыслу они должны были обладать высокой проходимостью, вмещать кучу снаряжения и ещё служить для экипажей полноценным передвижным домом со спальней, кухней и гостиной. Такие универсальные автомобили завод подготовил на базе полноприводного вездехода «Татра 805», носившего прозвище Kacena («утёнок»).

Обе «Татры» с кузовами, окрашенными в синий и красный цвет, оснастили форсированными до 85 л. с. двигателями, в то время как стандартный 2,5-литровый мотор V8 с воздушным охлаждением развивал мощность 75 л. с. Дорожный просвет у этих вездеходов достигал впечатляющих 40 см за счёт колёсных редукторов. Шасси 805-й, весившее 2750 кг, позволяло увеличивать полную массу до 5200 кг. Однако при таком солидном весе гидравлические тормоза имели весьма существенный недостаток: у них не было усилителя. Плюс к этому каждая «Татра» тащила за собой двухколёсный прицеп. Кроме того, команда путешественников была усилена двумя дополнительными членами: Ольдржихом Халупой, инженером-испытателем завода, и врачом Робертом Витой.

Стартовав в Праге 22 апреля 1959 года, «Татры» направились на восток. Их провожала многотысячная толпа поклонников и журналистов. Первая часть маршрута проходила через Австрию, Венгрию, Югославию, Албанию и Болгарию.

Нужно отметить, что путешественники отправились на довольно «сырых» автомобилях. Совсем не зря для их технического сопровождения в пути в команду включили Ольдржиха, опытного механика, прекрасно знавшего матчасть. Так получилось, что доводку машин делали уже в дороге. В своей книге Иржи и Мирослав писали: «Ещё до границы Большой Праги передки стало трясти как в лихорадке, руль невозможно было бы удержать в спокойном состоянии даже тисками. На средних скоростях передние колеса вибрировали так, словно хотели оторваться и улететь. Экспериментальные свечи отказывали, на красной машине погасли стоп-сигналы, на синей не горит лампочка маслоуказателя. Ольде нелегко. Он хорошо знает, что таких выносливых машин, как „Татра 805“, ещё поискать надо, но кое-какие „детские болезни“ они с собой прихватили. Знает он также и то, что дальше Албании везти их нельзя…»

Первое по-настоящему серьёзное испытание не заставило себя долго ждать. Уже в Черногории дороги оказались достаточно экстремальными. Иржи и Миро потом отмечали, что столь крутого горного серпантина, как между Котором и Ловченом, путешественники не встречали даже в Кордильерах. Тут на участке всего в несколько километров дорога взбиралась по вертикали более, чем на километр. И дальше тоже не было простых путей. В Черногории и Албании прошли серьёзную проверку не только автомобили, но и всё походное снаряжение и новая фото- и киноаппаратура.

После Болгарии команда пересекла турецкую границу и, переправившись через Босфор, продолжила своё путешествие по Азиатскому континенту. Следующими странами стали Сирия, Ливия, Иордания. Об этой части путешествия Иржи и Мирослав написали книгу «Перевёрнутый полумесяц», которая была переведена на русский язык. К сожалению, она стала последней.

Азиатское путешествие продолжалось. Колеса «Татр» оставили свои следы на дорогах Ирака, Ирана, Пакистана, Индии, Непала и даже Цейлона. На Цейлоне путешественники внезапно познакомились с Юрием Гагариным. «Люди, принимавшие Гагарина, сообщили ему, что тут недалеко Зикмунд и Ганзелка, и Юрий приехал к нам. У нас было пиво в машине, мы угостили его, разговорились… Гагарин сказал, что читал все наши книги и очень нам завидует, поскольку мы можем свободно путешествовать по всему миру, видеть разные страны». Что и говорить, такая возможность тогда действительно была запредельной для граждан социалистических стран, живущих за «железным занавесом».

С континентальной части Азии «Татры» морем переправили в Индонезию, а затем и в Японию. После путешествия по Стране восходящего солнца вся команда на пароме прибыла во Владивосток. Отсюда Иржи и Мирослав с коллегами отправились в длительное путешествие по Советскому Союзу. Они забирались в глухую сибирскую тайгу, пили чай в чумах оленеводов, поднимались на плотины гидростанций, летали на самолёте вдоль побережья Северного Ледовитого океана и даже побывали в таких местах, куда не добирались журналисты.

По просьбе советского руководства путешественники готовили специальный отчёт о поездке по стране. Опыт написания подобных отчётов у Иржи и Мирослава уже был: до поездки по СССР они написали три таких — об Индонезии, о Западном Иране и о Японии. Четвертым стал их труд о Советском Союзе. Ганзелка и Зикмунд проехали от Владивостока до Москвы — причём у них была полная свобода передвижения, они могли посещать даже закрытые зоны — и в итоге сделали откровенный анализ политической, экономической и общей ситуации в стране. Два года они писали эти 173 страницы текста, предназначенные только для служебного пользования. Закончив свой труд в 1964 году, Ганзелка и Зикмунд передали отчёт Леониду Брежневу во время его визита в Чехословакию, но ответа на него так и не получили.

Они собирались ещё приехать в СССР, а потом написать большую книгу о Советском Союзе. Но не приехали и не написали. Более того, после «Перевёрнутого полумесяца» их на русский язык больше не переводили. Да и на родном языке тоже уже почти ничего не выпускали. Отпечатанный тираж книги «Часть света под Гималаями» долго держали на складе, даже собирались отправить под нож, но потом все-таки реализовали через «Клуб книголюбов».

А потом случилась Пражская весна, в событиях которой Ганзелка и Зикмунд приняли самое активное участие, выступив против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора. После этого им запретили публикации и общественную работу, исключили из Союза писателей, расторгли договор на книгу о Цейлоне. И даже хотели изъять из библиотек и уничтожить их книги.

Только в 1990 году, после победы «бархатной революции» в Чехословакии, были сняты грифы секретности со «Специального отчёта № 4» и он стал достоянием общественности. До 1968 года Ганзелка и Зикмунд побывали на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, и отсняли огромное количество кино- и фотоматериала, но опубликована была лишь малая часть их записок. Про путешествие по азиатской части СССР осталось лишь двадцать коротких десятиминутных фильмов и несколько тысяч фотографий.

Одну экспедиционную машины Ганзелки и Зикмунда можно увидеть в заводском музее, а вторая находится в частой коллекции Карела Лопрайса, известного чешского раллийного гонщика.

А начало этой замечательной истории здесь.

Текст Владимир Головин