Трофи-тур Лиги Европы UEFA при поддержке KIA Motors прошел в Москве

21-22 апреля 2019 года состоялась московская часть первого в истории Трофи-тура Лиги Европы UEFA, организаторами которого совместно выступают UEFA и KIA Motors. Стартовавший 5 марта в Женеве Трофи-тур дает возможность поклонникам футбола в разных частях Европейского континента увидеть легендарный кубок Лиги Европы UEFA перед главными матчами сезона 2018/2019 года. В программе Тура, который завершится 29 мая в Баку, также предусмотрено посещение крупнейших европейских городов: Севильи, Берлина, Лондона, Милана, Парижа.

В течение двух дней московский ТЦ «Авиапарк» был особо притягательным местом для поклонников футбола из российской столицы и других городов страны. Здесь был построен стенд, где все желающие смогли вблизи увидеть самый престижный трофей европейского клубного футбола, сфотографироваться с призом, в борьбе за который участвуют лучшие команды континента. За два дня уникальную экспозицию посетило более 6 000 поклонников самой популярной в мире игры. Ярким событием стал приезд звезд футбола: в субботу на стенде несколько часов провел экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, а в воскресенье посетители смогли пообщаться и взять автографы у Александра Самедова, игрока команды «Крылья Советов», ранее выступавшего за сборную России и московские клубы Спартак, Локомотив, Динамо. Он пришел вместе с послом финального матча Лиги Европы 2019, ветераном советского и азербайджанского футбола Вели Гасымова. Спортсмены провели совместные фотосессии с организаторами и гостями стенда, раздавали автографы поклонникам футбола. При участии Андрея Аршавина прошла церемония передачи сертификата на комплекты спортивной экипировки: благотворительная акция в пользу воспитанников четырех детских домов в Карелии, Рязанской и Томской области, увлекающихся футболом, проходит под эгидой KIA Motors Russia & CIS HQ c 22 апреля по 15 мая.