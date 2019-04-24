Продажи Renault Kaptur 2019 модельного года стартуют в дилерской сети

- Renault Россия объявляет о старте продаж Renault Kaptur 2019 модельного года в официальной дилерской сети и в онлайн-шоуруме.
- Начиная с базовой комплектации Life, Renault Kaptur 2019 получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность ее синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO. Также впервые на Renault Kaptur 2019 будут доступны полностью автоматические складывающиеся боковые зеркала.
- Учитывая высокий спрос на Kaptur Play c мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, Renault Россия расширяет свое предложение и теперь предлагает это мультимедийное решение в качестве опции для версий Style и Extreme по цене 30 990 рублей.
- Несмотря на улучшения, коснувшиеся всех комплектаций, цены на Renault Kaptur 2019 модельного года остались без изменений и стартуют от 944 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач.
Renault Россия объявляет о старте продаж персонализированного, стильного городского кроссовера Kaptur 2019 модельного года, изменения коснулись всех комплектаций.
Впервые для модельного ряда Renault на Kaptur 2019 будет доступно автоматическое складывание боковых зеркал с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей). Как правило, это технология присуща более высокому сегменту, и призвана обеспечить большую безопасность при покидании автомобиля в случае параллельной парковки.
Renault Kaptur 2019 получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO (опция на версиях Life и Drive). Новое радио дает возможность управлять мультимедийной системой и получать важную информацию об автомобиле на экране смартфона (пробег и расход топлива, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности).
Благодаря встроенному плееру в приложении R&GO, можно производить со своего смартфона радио и музыку, совершать звонки через список контактов, принимать их и даже просить приложение прочитать входящие текстовые сообщения.
Приложение R&GO запоминает последнее местоположение автомобиля после парковки помогает найти его с помощью систем навигации, установленных на смартфоне – Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze.
Кроме того, в феврале этого года Renault Kaptur перешел на новое поколение штатной мультимедийной системы MediaNav 4.0, которая поддерживает AndroidAuto® и CarPlay®.
Принимая во внимание высокую востребованность лимитированной серии PLAY с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, Renault Россия теперь открывает возможность заказа этой системы в качестве опции для версий Style и Extreme по привлекательной цене 30 990 рублей.
Используя сенсорный 8-дюймовый экран мультимедийной системы с технологией multi-touch с возможностью масштабирования как на планшете или смартфоне, клиент получают доступ к наиболее востребованным и популярным сервисам Яндекс, таким как:
- Яндекс.Навигатор c информацией о пробках, маршрутах с учетом пробок и картой парковок;
- Яндекс.Погода в точке нахождения и в других городах;
- Стриминг Яндекс.Радио;
- Голосовое управление и голосовой помощник;
- Бесплатное онлайн-обновление платформы Яндекс.Авто и компонентов (в том числе карт в Яндеск.Навигаторе).
Таким образом, Renault Kaptur предлагает своим клиентам широкий выбор «подключенных» мультимедийных систем в комплекте с востребованными современными on-line сервисами.
Учитывая успех специальной версии Kaptur Extreme (с полностью светодиодной оптикой и динамическими указателями поворота и кожаной обивкой салона), вышедшей еще в 2017 году, теперь эта версия занимает место максимально оснащенной комплектации в линейке Kaptur. В ней расширяются цветовые комбинации с 5 до 10 вариаций цветов кузова, появляется новое сочетание бежевого цвета с черной крышей и 17’’ легкосплавными дисками в черном цвете. В интерьере появляется дополнительный выбор между классической черной и стильной коричневой кожаными вариантами обивки сидений (без доплаты).
Кроме этого, для других комплектаций становятся доступны ключевые элементы Extreme: эксклюзивный цвет «слоновая кость» (распространяется на все версии) и главное – полностью светодиодная головная оптика c технологией Pure Vision и динамическими указателями поворота становятся доступными в качестве опции на версии Style. Помимо выразительной внешности, полностью светодиодная оптика Kaptur (ближний и дальний свет, стильные динамический LED-линии указателей поворота, С-образные дневные ходовые огни, противотуманные фары с дополнительным освещением поворотов) предоставляет еще больше безопасности на дороге, на 20% увеличивая видимость в темное время суток. На сегодняшний день эта опция является самым привлекательным предложением в сегменте – 35 990 рублей.
В лимитированной серии PLAY c 2019 года клиентам будет доступен не только яркий салон с красными элементами, но и более нейтральный вариант интерьера, выполненный в черном цвете.
Также для Kaptur 2019 модельного года расширилась и улучшилась линейка персонализации интерьера. Для версий Drive и Style, помимо оранжевой персонализации, теперь доступен пакет Red с красными элементами в оформлении салона.
Renault Kaptur является максимально оснащенным городским кроссовером с подключаемым полным приводом с возможностью персонализации интерьера и экстерьера.
Обновленный Kaptur 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme) и в лимитированной серии Play в следующих исполнениях:
- с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 944 000 рублей
- c бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 1 139 990 рублей
Производство кроссовера Renault Kaptur налажено на заводе Renault в Москве. C момента старта серийного производства модели Renault Kaptur в апреле 2016 года было произведено более 80 000 автомобилей.
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