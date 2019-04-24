Продажи Renault Kaptur 2019 модельного года стартуют в дилерской сети

Впервые для модельного ряда Renault на Kaptur 2019 будет доступно автоматическое складывание боковых зеркал с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей). Как правило, это технология присуща более высокому сегменту, и призвана обеспечить большую безопасность при покидании автомобиля в случае параллельной парковки.

Renault Kaptur 2019 получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO (опция на версиях Life и Drive). Новое радио дает возможность управлять мультимедийной системой и получать важную информацию об автомобиле на экране смартфона (пробег и расход топлива, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности).

Благодаря встроенному плееру в приложении R&GO, можно производить со своего смартфона радио и музыку, совершать звонки через список контактов, принимать их и даже просить приложение прочитать входящие текстовые сообщения.

Приложение R&GO запоминает последнее местоположение автомобиля после парковки помогает найти его с помощью систем навигации, установленных на смартфоне – Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze.

Кроме того, в феврале этого года Renault Kaptur перешел на новое поколение штатной мультимедийной системы MediaNav 4.0, которая поддерживает AndroidAuto® и CarPlay®.

Принимая во внимание высокую востребованность лимитированной серии PLAY с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, Renault Россия теперь открывает возможность заказа этой системы в качестве опции для версий Style и Extreme по привлекательной цене 30 990 рублей.

Используя сенсорный 8-дюймовый экран мультимедийной системы с технологией multi-touch с возможностью масштабирования как на планшете или смартфоне, клиент получают доступ к наиболее востребованным и популярным сервисам Яндекс, таким как:

Яндекс.Навигатор c информацией о пробках, маршрутах с учетом пробок и картой парковок;

Яндекс.Погода в точке нахождения и в других городах;

Стриминг Яндекс.Радио;

Голосовое управление и голосовой помощник;

Бесплатное онлайн-обновление платформы Яндекс.Авто и компонентов (в том числе карт в Яндеск.Навигаторе).

Таким образом, Renault Kaptur предлагает своим клиентам широкий выбор «подключенных» мультимедийных систем в комплекте с востребованными современными on-line сервисами.

Учитывая успех специальной версии Kaptur Extreme (с полностью светодиодной оптикой и динамическими указателями поворота и кожаной обивкой салона), вышедшей еще в 2017 году, теперь эта версия занимает место максимально оснащенной комплектации в линейке Kaptur. В ней расширяются цветовые комбинации с 5 до 10 вариаций цветов кузова, появляется новое сочетание бежевого цвета с черной крышей и 17’’ легкосплавными дисками в черном цвете. В интерьере появляется дополнительный выбор между классической черной и стильной коричневой кожаными вариантами обивки сидений (без доплаты).

Кроме этого, для других комплектаций становятся доступны ключевые элементы Extreme: эксклюзивный цвет «слоновая кость» (распространяется на все версии) и главное – полностью светодиодная головная оптика c технологией Pure Vision и динамическими указателями поворота становятся доступными в качестве опции на версии Style. Помимо выразительной внешности, полностью светодиодная оптика Kaptur (ближний и дальний свет, стильные динамический LED-линии указателей поворота, С-образные дневные ходовые огни, противотуманные фары с дополнительным освещением поворотов) предоставляет еще больше безопасности на дороге, на 20% увеличивая видимость в темное время суток. На сегодняшний день эта опция является самым привлекательным предложением в сегменте – 35 990 рублей.

В лимитированной серии PLAY c 2019 года клиентам будет доступен не только яркий салон с красными элементами, но и более нейтральный вариант интерьера, выполненный в черном цвете.

Также для Kaptur 2019 модельного года расширилась и улучшилась линейка персонализации интерьера. Для версий Drive и Style, помимо оранжевой персонализации, теперь доступен пакет Red с красными элементами в оформлении салона.

Renault Kaptur является максимально оснащенным городским кроссовером с подключаемым полным приводом с возможностью персонализации интерьера и экстерьера.

Обновленный Kaptur 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme) и в лимитированной серии Play в следующих исполнениях:

с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 944 000 рублей

c бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 1 139 990 рублей

Производство кроссовера Renault Kaptur налажено на заводе Renault в Москве. C момента старта серийного производства модели Renault Kaptur в апреле 2016 года было произведено более 80 000 автомобилей.